Renato Ibarra responde a David Faitelson tras fuertes críticas

El comentarista de ESPN, David Faitelson ha fijado una postura tajante contra el regreso de Renato Ibarra a las canchas, luego de que fue separado de América por acusaciones de violencia física y verbal por parte de su ex pareja, Lucely Chalá.

Las criticas contra Ibarra se agudizaron cuando el jugador fue visto en las instalaciones de Coapa, reportando con el equipo de cara al siguiente tornos.

Aunque se desconoce que sucederá con la carrera de Ibarra, Faitelson estalló en redes sociales dedicando diversas publicaciones para argumentar su postura.

“La desfachatez de Baños y del “Piojo”. Defender el negocio de un futbolista e ignorar la responsabilidad social de un club como el América y de la empresa que esta detrás del América. Renato Ibarra fue un “mal negocio” y punto. Debe irse…”, escribió el comentarista en su cuenta de Twitter.

Ante los constantes señalamientos, Ibarra no soportó y emitió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que era un tema muy delicado, por lo que no debían hacerse afirmaciones sin conocer la veracidad de lo que sucedió. No obstante, minutos más tarde, el jugador borró la publicación.

El mensaje fue rescatado por el sitio, Pasión Aguila, en el que indican que la publicación fue borrada para evitar un escándalo mayor.

