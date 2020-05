Suman 21 mil 826 casos de COVID-19 en Ciudad de México: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que la ciudad está en semáforo en rojo, pero con estabilidad en el número de camas ocupadas por pacientes con coronavirus

Esta tarde, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que hasta el momento suman 21 mil 826 los casos confirmados acumulados de coronavirus, COVOD-19, en la capital.

En conferencia de prensa virtual, indicó que en la entidad se registran 2 mil 313 muertos por la enfermedad.

Claudia Sheinbaum aseguró que la ciudad está en semáforo en rojo, pero con estabilidad en el número de camas ocupadas por pacientes con COVID-19, sin mebargo es alta la ocupación hospitalaria.

“Al día de hoy en el Valle de México, que es solamente los 59 municipios conurbados y algunos hospitales, hay una capacidad hospitalaria de 6 mil 281 camas ocupadas, 4 mil 874 no intubados y mil 407 intubadas. Hubo una disminución del día anterior de menos 59, es decir, 59 camas que ya no están en este momento en ocupación y menos 37 intubados y 22 no intubados menos. Esta es la información del Valle de México”, informó Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Salud informó que en México aumentó a 8 mil 597 el número de muertos por coronavirus y se tienen 78 mil 23 contagios con el virus Sars-Cov-2.

Anoche, en la conferencia para dar a conocer la situación por la epidemia, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, explicó que las pruebas de sangre para detectar el virus sars-cov-2 no son seguras, dijo que según una guía técnica publicada en Estados Unidos, la mitad de estas pruebas dan un resultado erróneo.

El funcionario agregó que hoy, expertos determinarán si el presidente Andrés Manuel López Obrador puede reanudar sus giras por el país.

