A partir de hoy por la noche inicia el cierre de la gasa de incorporación de Periférico Sur-López Mateos en Zapopan

Como parte de la tercera etapa de la pavimentación en concreto hidráulico de Mi Macro Periférico y a partir de hoy por la noche, (29 de mayo), se cerrará de forma temporal la gasa que hoy permite a los vehículos que vienen por Periférico, desde la carretera a Chapala rumbo al poniente, y que quieran dirigirse a Ciudad Bugambilias.



Este cierre se tenía previsto a partir del 1 de junio, sin embargo, por las mejoras en los procesos se pudo adelantar un par de días la maniobra. Permanecerá cerrada por un período de dos semanas.



Las rutas de desvío sugeridas son dos:

● Seguir por Periférico, incorporarse a la lateral y tomar el retorno que se encuentra 450 metros después de Mariano Otero.

● Dar vuelta a la derecha en Mariano Otero, dirigirse a Galileo Galilei y tomar López Mateos hacia el sur.



Rutas del transporte público que se modificarán temporalmente:



619 Azul (T19-C06), 619 Roja (T19-C07), 619A dos vías (C 78), 184 (C 133), 625 (T07-C03)

● De ida: no se modifican.

● De regreso: Anillo Periférico – (inicia desvío) – Lateral Anillo Periférico – vuelta en “u” en paso deprimido Periférico-Mariano Otero – Lateral Periférico – Lateral Av. Adolfo López Mateos – (termina desvío).