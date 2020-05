Christian Nodal carga baterías para el 2021

Con la expectativa de que el próximo año los conciertos puedan reactivarse, el cantante seguirá trabajando desde el confinamiento

Christian Nodal asegura que mientras el aislamiento social se mantenga él seguirá buscando opciones para estar cerca de su público a través de redes sociales tanto con nuevas canciones, videos musicales y conciertos totalmente gratuitos bajo este formato.

El cantautor, considerado uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, explicó que al igual que a toda la industria del entretenimiento la cancelación de conciertos y giras internacionales llegó de golpe a su agenda al afectar las 90 fechas que ya tenía pactadas para 2020, sin embargo, aseguró que él y su equipo están dispuestos a adaptarse a las nuevas modalidades mientras las autoridades sanitarias mantengan el confinamiento.

“Ahorita no le estoy poniendo tanta prioridad a eso, creo que lo que más necesita el público es pasar, dentro de todo lo malo, un buen rato. Pienso hacer conciertos en vivo a través de mis cuentas de Facebook, Instagram y todas esas plataformas. Yo veo posible un concierto ya hasta el próximo año, a principios o mediados. Aunque esto sea mi trabajo y sea de lo que vivo día a día, creo que la prioridad y enfoque tiene que estar en cuidarnos, guardarnos, apoyarnos”.

Nodal detalló que para él lo más importante ante esta contingencia es acatar las medidas de salubridad y motivar a sus fans a también seguir los protocolos de cuidado personal y colectivo, por lo que seguirá compartiendo sus creaciones con herramientas digitales con acceso gratuito para brindar contenido que permita llevar el aislamiento desde casa de una manera más amena.

“Respeto los ideales y mentalidades de todos, pero yo no podría cobrar un concierto mío si es por internet, siento que si están pagando algo los fans es porque realmente van a ir a ver un show completo, entero. A mí, personalmente, se me haría algo grosero hacer algo así. Hice un en vivo con una cervecería y el concierto fue abierto a toda la gente, creo que de eso se trata”.

Recalcó que el enfoque debe centrarse en ayudar a las personas que están en situaciones vulnerables en su día a día y se han visto afectadas económica y laboralmente: “Está mal que lo diga yo porque soy artista, pero creo que la prioridad ahorita no son los conciertos, la prioridad es ayudar a todas esas personas que están viviendo al día, que no tienen la bendición de tomar estos días como descanso y no están con la necesidad de estar buscando chamba en todos lados”.

Por el Informador