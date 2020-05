Televisa recorta la telenovela de Adrián Uribe, ‘Como tú no hay 2’

El final de ‘Como tú no hay 2’ ocurrirá una semana antes de lo previsto para que entren capítulos de 2 horas de ‘La rosa de Guadalupe’.

A pesar de que ya se había anunciado que la telenovela de Televisa ‘ Como tú no hay 2 ‘ protagonizada por Adrián Uribe , concluiría transmisiones el 12 de junio para dar pie a 2 horas diarias de ‘La rosa de Guadalupe‘ ante la falta de telenovelas nuevas que estrenar, la televisora de San Ángel repentinamente ha decidido recortarla una semana.

De esta manera ‘Como tú no hay 2’ finalizaría al aire el viernes 5 o domingo 7 de junio, para desde el día 8, ‘La rosa de Guadalupe’ se transmita de 7:30 a 9:30 de la noche con historias diferentes cada día de 2 horas con grandes actores invitados.

Una de las razones para esta decisión podría ser el rating de la telenovela de Adrián Uribe que aunque no es tan malo, hay días que a pesar de ser un producto nuevo y no una repetición y proyectarse en horario estelar, no llega a los 3 millones de televidentes, y que siempre se ve superado en audiencia por las telenovelas o series vespertinas de Televisa.

Por TV Notas