Anuncia Alfaro reactivación económica, aislamiento social sigue vigente

-Aunque los negocios con distintivos ya pueden abrir a partir del 1 de junio, el aislamiento social continúa y no es un regreso a la normalidad. La población en grupos de riesgo debe seguir en su casa y el uso de cubrebocas es obligatorio en los espacios públicos

-Habrá coordinación con los municipios para que cierren negocios no esenciales que ponen en riesgo a la población y puedan abrir otros como florerías, carpinterías, herrerías, talleres de artesanía, o centros de belleza

-La Fase 0 se extiende 15 días, tras ese periodo se analizará la situación. Ningún negocio no esencial no contemplado en esta fase puede abrir todavía



El Gobernador afirmó que a partir del lunes 1 de junio los negocios no esenciales que tienen su distintivo podrán abrir con las medidas sanitarias establecidas en la Fase 0, pero aclaró que el aislamiento social sigue vigente, por lo que pidió a la población no confundirse, y pensar que el lunes todo regresa a la normalidad y se puede salir a la calle como si nada.



Alfaro Ramírez agregó que la Fase 0 continuará por lo menos hasta el 15 de junio, como recomendó la mesa de salud, por lo que ninguna actividad económica distinta a las establecidas en esta etapa pueden abrir todavía.



Para que negocios como carpinterías, florerías, mueblerías, herrerías, talleres de artesanía o centros de belleza puedan abrir, el Gobernador anunció previamente que, junto con los presidentes municipales, habrá coordinación para que cierren negocios no esenciales que ponen en riesgo a la población.



El mandatario jalisciense explicó que abrir gradualmente la llave de la economía es también abrir la llave de los contagios, por eso pidió a los jaliscienses no salir salvo para lo estrictamente necesario y afirmó que el distanciamiento es obligatorio para los grupos de riesgo: adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con diabetes o hipertensión y personas con enfermedades respiratorias. Asimismo, el uso de cubrebocas en espacios públicos también obligatorio.



Informó que los resultados de la extensión de la Fase 0 se evaluarán en 15 días, y habrá un ajuste de los semáforos e indicadores, que se publicarán semanalmente, y que atienden las recomendaciones de la mesa de salud. El semáforo mide la capacidad del sistema hospitalario, el ritmo de contagios y la movilidad intramuros e Inter regional. Los tres están actualmente en verde, pero con márgenes cada vez más estrechos.



“Estamos en la fase 0 y vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de estas disposiciones. Muy estrictos. Si algún negocio que no está considerado en esta fase decide abrir, se expondrán a clausuras definitivas por poner en riesgo la salud de todos. No es broma. Si tienes alguna duda sobre cuáles son los negocios incluidos en la fase 0 consulta nuestras páginas oficiales, ahí está toda la información que necesites”.



Alfaro Ramírez afirmó que tras 79 días de iniciar el Plan Jalisco Covid con el objetivo de cuidar la vida y la salud de los jaliscienses, con el acompañamiento de investigadores y académicos de la Universidad de Guadalajara, los números demuestran que en la entidad se hizo lo correcto gracias a las medidas anticipadas y la corresponsabilidad y solidaridad de los jaliscienses.



“Según los datos del Gobierno Federal presentados anoche, Jalisco es hoy el quinto estado con menor tasa de casos activos, el tercer estado con menor tasa de casos acumulados y, lo más importante, el segundo con menor tasa de mortalidad. Nuestro estado tiene sólo el 1.4% de las muertes en el país a pesar de que somos la tercer entidad más poblada. Nos dijeron alarmistas por tomar decisiones a tiempo y luego nos dijeron autoritarios por hacer valer el principio de que las reglas son para cumplirse. Lograr esto significó un enorme sacrificio de todos. La respuesta de los ciudadanos para acatar las medidas de aislamiento social ha sido, salvo en los últimos 15 días, muy buena.



Una enorme mayoría de jaliscienses actuó con responsabilidad y eso nos permitió reducir el ritmo de contagios y salvar cientos de vidas. Por eso hoy expreso mi reconocimiento a las mujeres y hombres de Jalisco que entendieron que esta crisis sólo la podemos enfrentar juntos”, agregó.



Dijo que estos días de confinamiento se privilegió el cuidado de la salud, pero estas medidas tuvieron un impacto profundo en la economía. “Miles de personas perdieron su trabajo y su fuente de ingreso. Cientos de negocios tuvieron que cerrar o reducir drásticamente su capacidad de operación. El golpe ha sido brutal”.



El Gobernador recordó que para paliar estas afectaciones se invirtieron 660 mdp para apoyar a 132 mil personas con un ingreso mínimo vital de 5 mil pesos, se han entregado 130 mil despensas y casi medio millón de raciones alimentarias en todos las regiones de Jalisco para que nadie se quede sin lo básico para comer. También se apoyó con 310 mdp a las micro, pequeñas y medianas empresas, y se invertirán 500 mdp para el programa Reinicia, para que se puedan recuperar y mantener sus fuentes de empleo. Afirmó que se invertirán 20 mdp para 2 mil 500 apoyos de 8 mil pesos para los artistas locales y que se entregarán más de 700 mdp para apoyar las cadenas productivas del sector agropecuario.



“Sin embargo”, aclaró Alfaro Ramírez, “ante una situación como esta no hay dinero que alcance para ayudar a todos. El gobierno del estado sin el apoyo de la federación no cuenta con los recursos para mantener nuestra economía detenida y a miles de personas sin poder trabajar. Dijimos que primero era la salud y luego la economía y cumplimos cabalmente este principio. Pero nuestro estado no aguanta más paralizado”.



El mandatario jalisciense dijo que para encontrar un punto de equilibrio para iniciar la reactivación gradual de la economía sin descuidar la salud pública se tiene que diseñar un esquema que nos permita aprender a convivir con el riesgo y que exige la solidaridad de los ciudadano, por lo que lamentó que en los últimos 15 días el distanciamiento se haya relajado, por lo que se tuvieron que ajustar los semáforos.



“En Jalisco el número de contagios ha ido creciendo de manera lenta. No hemos tenido un pico como el del valle de México, Baja California, Guerrero, Sinaloa o Tabasco. Eso nos permitió prepararnos bien, evitar que se saturaran nuestros hospitales y así evitar cientos de muertes. Pero lograr esto implicaba que el punto máximo de la pandemia se moviera hacia adelante, es decir, que los contagios seguirán creciendo a un ritmo moderado pero durante más tiempo. Hoy estamos todavía en una fase de aceleración que se mantendrá durante varias semanas”.



Anunció que en esta etapa, aunque los semáforos están en verde y se tiene por ejemplo apenas el 19% de la ocupación en infraestructura de salud con respecto a la primera etapa, se reforzará la estrategia de vigilancia epidemiológica para cumplir el objetivo principal del gobierno: cuidar la vida y la salud de todos mientras vamos reactivando nuestra economía.



“Cuando termine el mes de junio Jalisco habrá aplicado más de 56 mil pruebas por parte del sector público y esperamos 5 mil más de la empresas privadas. Hoy el Gobierno Federal aplica en el país 164 pruebas por cada 100 mil habitantes mientras Jalisco llegará a aplicar 664 pruebas por cada 100 mil habitantes”, dijo.



Adelantó que Jalisco será el primer estado en el país en anunciar en los próximos días la habilitación de espacios para el aislamiento voluntario de aquellos que teniendo el virus no requieren atención hospitalaria, pero que no quieran poner en riesgo a su familia al permanecer en sus casas durante la cuarentena. La semana siguiente se presenta esta iniciativa en coordinación con la Universidad de Guadalajara.



Afirmó que durante la Fase 0 las no podrán operar plazas, centros y corredores comerciales todavía. Tampoco podrán hacerlo centros nocturnos, antros, bares, casinos, cines, balnearios, gimnasios, academias de ningún tipo.



Aunque los templos están abiertos para visitas individuales no podrán celebrarse misas ni celebraciones todavía. Se puede hacer ejercicio en la vía pública de manera individual y con cubrebocas, pero no se puede hacer uso de espacios públicos como parques, plazas y unidades deportivas. Las playas de Jalisco se mantienen cerradas y mercados y tianguis continuarán operando como hasta ahora, pero los municipios tendrán la responsabilidad de implementar protocolos para reforzar las medidas de seguridad e higiene en los mismos.



“Pero aquí quiero detenerme para insistir en algo fundamental: si no hacemos bien las cosas y se mueve nuestro semáforo indicándonos que estamos en una condición de riesgo mayor, tendríamos que volver a parar y eso sería terrible. Los últimos 15 días no hicimos las cosas bien y estamos pagando las consecuencias. Ojala todos lo entendamos”.



Para finalizar, Alfaro Ramírez afirmó sentir una profunda tristeza por el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos, el sufrimiento de quienes tienen que enfrentar la muerte solos, aislados por el virus.



“Siento mucho coraje cuando escucho que hay gente inconsciente que agrede a nuestros doctores o enfermeras, o que se van de vacaciones o a pasear en medio de la emergencia llevando el riesgo a otros lugares, o que protestan contra las medidas de aislamiento como si el virus fuera culpa del gobierno. Siento una enorme frustración por no poder ayudar a todos que han perdido su trabajo, que cerraron sus negocios, que están luchando por sacar adelante a su familia. Pero también siento una profunda tranquilidad por saber que estamos haciendo todo, todo, lo que podemos, que hemos actuado a tiempo, con seriedad y con determinación. Siento un gran alegría cuando veo las muestras de solidaridad que se reproducen en todos los rincones de nuestra tierra para ayudar a quien lo necesita, o cuando veo el sacrificio heroico de nuestro personal médico. Me siento orgulloso como jalisciense de los millones de ciudadanos responsables que han cumplido con su parte. Me llena de esperanza saber que somos más, mucho más, los que estamos comprometidos a no fallar, a no rendirnos y a sacar adelante a Jalisco”.

