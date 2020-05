Piden cerrar a cervecerías; repuntan contagios en Guadalajara

Dispersado el virus, a cerrar los centros de aglomeración.



Luego de que bares, cervecerías y alitas reabrieron sin estar considerados dentro de la Fase 0, el Ayuntamiento de Guadalajara les pidió bajar la cortina, pues se ha visto un repunte en contagios y muertes por Covid-19 en Jalisco

A las 22:45 horas de ayer, el Alcalde tapatío, Ismael del Toro, dio un mensaje donde critica el semáforo que presentó por la mañana el subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López Gatell -en el que pinta a todo el país como de máximo riesgo- y endosa la responsabilidad de la reapertura económica y sus consecuencias a Estados y Municipios.



Además, dijo, se les “echa la bolita” para que se cumpla el resguardo domiciliario, sin embargo, las giras presidenciales siguen.



“Este tipo de mensajes puede provocar lo que vine a constatar al Corredor Chapultepec, donde el llamado a que se puede ir reabriendo la actividad económica de la Ciudad se malinterprete pensando que ya hay un banderazo de salida para realizar las actividades normales”, externó.



“Lamentablemente hoy estoy constatando que familias, grupos de jóvenes están acudiendo a los giros comerciales nada más por convivencia y no por realizar actividades esenciales”.



Sin embargo, desde la semana pasada MURAL constató la apertura y aglomeración en establecimientos de venta de cerveza, alitas y giros similares.



A decir del Presidente Municipal, a partir del lunes abrirán algunos giros comerciales, pero esto no significa que todos puedan hacerlo.



“No se puede tomar esto como un banderazo de salida para salir a hacer actividades de convivencia”.



Ante esto y luego de que el Gobernador Enrique Alfaro asegurara en redes sociales que se iban a cerrar todos los negocios que generaran aglomeración, Guadalajara montó un operativo para verificar que los restaurantes y giros similares cumplan con los protocoles y no generen covivencia.



“Que el consumo que estén realizando sea de alimentos, que no estén por espacio de más de dos horas (…) se puede consumir sin que se confunda con una convivencia”.



De acuerdo con información del Municipio, a las 22:45 horas se hizo un recorrido corredores gastronómicos para pedir a todos los negocios que generan convivencia, cerrar. No había clausuras todavía.



El Alcalde pidió atender las medidas de aislamiento, pues sólo así se podrá garantizar una reactivación paulatina de la economía.

Por Mural / Grupo Reforma