Critican legisladores que AMLO retome giras

Legisladores de Oposición advirtieron que la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de retomar sus giras a partir del 1 de junio es una irresponsabilidad que lo pone en riesgo a él, a sus comitivas y a la población.



La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, indicó que retomar los recorridos por diferentes entidades es una decisión errónea, dado que la mayor parte del País se encuentra en semáforo rojo.



Juárez indicó que con dicha acción, el Gobierno federal promueve que las y los mexicanos rompan el aislamiento recomendado por las autoridades sanitarias y crea las condiciones para que se incremente el número de contagios y de fallecimientos.



“El Presidente de la República debe ser el primero en poner el ejemplo al acatar las recomendaciones sanitarias de los propios integrantes de su Gabinete del sector salud. Ya demasiados problemas provocó al no suspender a tiempo las giras presidenciales al inicio de la pandemia, y al llamar a la población a no dejar de salir de sus casas cuando el pico de contagios de Covid-19 estaba en pleno ascenso”, expresó.



La coordinadora perredista calificó como un error que el Mandatario federal retome sus giras cuando el número de decesos y contagios se está incrementando en el País, el subsecretario Hugo López-Gatell reconoció que hay un subregistro en el número fallecimientos y contagios y al menos siete Gobernadores han manifestado su rechazo a la estrategia de “nueva normalidad”, porque sus cifras no coinciden con las reportadas por las autoridades federales.



“(El Presidente debe) hacer a un lado el protagonismo político, suspender las giras y atender en serio la grave crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia”, señaló.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que retomar las giras presidenciales pone en riesgo la vida del Mandatario, pero también las de sus Secretarios de Estado, compañeros, personal que cuida su seguridad, quienes se encargan de la logística, los representantes de los medios de comunicación y de la población que acuda a sus encuentros.



Romero Hicks coincidió en que recorrer los estados del País manda una mala señal a las familias mexicanas respecto al reinicio de las actividades.



El panista señaló la necesidad de convocar a la Secretaría de Salud y al subsecretario Hugo López-Gatell a dejar de lado el doble discurso, y no maquillar las cifras de contagios, de enfermos en los hospitales y de fallecidos.



“A unas horas de que México registre oficialmente más de 10 mil personas muertas por Covid-19, convocamos a los funcionarios federales a dejar de tener miedo a las palabras e informar con transparencia las cifras reales en esta pandemia. No es cierto que se domó la pandemia y tampoco que nuestra primera línea de batalla esté provista de lo necesario para enfrentar al virus”, indicó.



El jueves pasado, luego de haber afirmado que esperaría el aval de las autoridades sanitarias, López Obrador dijo que tomó la decisión de reiniciar sus giras a partir del 1 de junio.



El Mandatario informó lo anterior a pesar de que casi todo el País se encuentra en rojo.

