Llega cápsula Crew Dragon a Estación Espacial

La cápsula “Dragon Endeavour”, de la compañía SpaceX, llegó este domingo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con dos astronautas de la NASA a bordo, unas 19 horas después de su exitoso lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida).

“Acoplamiento confirmado: ¡Crew Dragon ha llegado a la @space_station!”, tuiteó SpaceX, primera empresa privada en enviar una misión tripulada.

Se trata del primer vuelo espacial con humanos desde suelo estadounidense a la EEI desde que en 2011 el Atlantis realizó el último viaje de la era de los transbordardores.

La cápsula Crew Dragon, que los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley bautizaron con el nombre de “Dragon Endeavour”, se acopló a la EEI sin ningún problema tras una serie de maniobras de aproximación que duraron aproximadamente dos horas.

Los astronautas se unirán a la tripulación de la EEI, donde pasarán entre uno y cuatro meses realizando trabajos técnicos y científicos junto con su colega de la NASA Christopher J. Cassidy, y los rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner.



La nave llegó unos diez minutos antes de la hora prevista y completó la maniobra final de aproximación a las 10:17 horas, a la altura de la frontera norte de China con Mongolia, tras haber despegado acoplada a la punta al cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, ante millones de personas que siguieron la retransmisión en directo a través de internet.

La cápsula, diseñada para atracar de forma autónoma al módulo Harmony, se unió a la EEI bajo la atenta mirada de los astronautas y de los trabajadores en la Tierra, que controlaron en todo momento la aproximación de la misma.

Este sábado, de forma histórica y ante la mirada de millones en todo el planeta, el cohete Falcon 9 -con la Crew Dragon acoplada en la cima- despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy. El mismo sitio desde donde partiera la misión que logró el alunizaje en 1969.

La nave tardó 9 minutos en alcanzar su órbita inicial, y parte del cohete regresó a la Tierra, descendiendo con precisión milimétrica sobre la embarcación Of Course I Still Love You (“Por supuesto que todavía te amo”). Es el primer retorno de un cohete Falcon 9 que haya llevado astronautas al espacio.

La reutilización de los cohetes, así como de la Crew Dragon en su eventual regreso a nuestro planeta, ha permitido a SpaceX optimizar los costos del vuelo espacial, así como abrir posibilidades para una nueva época de exploración espacial que tiene en la mira el retorno del hombre a la Luna en 2024 y llegar a Marte hacia 2030.

Por el momento, se desconoce la duración de la misión Demo-2 que tiene como objetivo certificar la capacidad de la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, de realizar viajes espaciales comerciales.

Con información de Grupo Reforma