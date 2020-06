Aprueba Pleno del ITEI firma de convenio con “The Trust for the Americas” de la Organización de los Estados Americanos

Redacción Antena Noticias

Son ampliados plazos de suspensión de términos hasta el 12 de junio con exhorto a contestar solicitudes, mantienen actividades con esquema de guardias en el ITEI.

En lo que fue la séptima sesión extraordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), se dio a conocer la firma del convenio de colaboración con The Trust for the Americas de la Organización de los Estados Americanos, mismo que permitirá la cooperación en distintos aspectos entre ambas instituciones, en ese sentido, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidente señaló que tal convenio promoverá capacitación en materia de Gobierno Abierto y temáticas relacionadas con éste.

“La primera acción que se realizará con la organización, es prácticamente, un curso denominado Datos abiertos: Esta herramienta es indispensable en la lucha contra la corrupción en la infraestructura y obra pública, que consta de cuatro módulos y qué será transmitido a través del canal de YouTube del ITEI” puntualizó.

El convenio, además de lo señalado por Cantero Pacheco, servirá para llevar a cabo programas de educación, simposios, seminarios y similares, intercambiar información técnica, experiencias, estudios, buenas prácticas, estándares y herramientas y cualquier otra forma de cooperación que decidan ambas instituciones, todo con el objetivo de promover las relaciones de cooperación en materia de gobierno abierto, datos abiertos, gobernanza de internet, accesibilidad, usabilidad, estándares y tecnologías web, investigación, medición y observatorio en las áreas de competencia, salud electrónica, etcétera.

De igual manera, el Pleno del ITEI, aprobó el acuerdo AGP-ITEI/011/2020, en el que se señala la suspensión de términos hasta el día 12 de junio de 2020, con las excepciones relacionadas a las solicitudes y recursos derivados de la solicitud de acceso a expedientes médicos o datos sobre la salud del solicitante.

En concordancia con lo anterior, el Comisionado Ciudadano Salvador Romero Espinosa sostuvo que reactivar los plazos sería igual a obligar a los funcionarios a asistir a sus lugares de trabajo, al no tener el cien por ciento de la información digitalizada, lo que iría en sentido contrario a las recomendaciones que en materia de salubridad han hecho las autoridades, lo cual sería, “Una irresponsabilidad de nuestra parte en atención a la crisis que estamos padeciendo actualmente, en ese sentido, reiterar el exhorto para que se entregue la mayor cantidad de información posible para que se suba a los portales de transparencia la mayor cantidad de información posible, yo creo que los sujetos obligados están ante un reto de responsabilidad de avanzar lo más que puedan en materia de Derecho a la Información, de entrega de solicitudes y captura de información en los portales, porque de lo contrario, pues de van a topar con una pared de concreto muy fuerte el día que puntualmente podamos reactivar esto (…) porque ese día van a tener que trabajar todo lo que pudieron haber hecho ahorita y que no estén haciendo” sentenció.

Señaló que muchos sujetos obligados llegan apenas a tener el veinte por ciento de la información digitalizada, lo que limita que desde casa se atiendan solicitudes de información.

En ese sentido Cynthia Cantero dijo que el ITEI habría valorado levantar la suspensión de plazos, sin embargo, al conocer que varios sujetos obligados como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, solicitaron la suspensión, fue que el Pleno tomó la decisión de volver a ampliar la suspensión de plazos hasta el 12 de junio.