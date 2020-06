Alcalde ignora detalles de muerte de detenido en Ixtlahuacán y echa bolita a Fiscalía

El munícipe de Ixtlahuacán de los Membrillos niega que en algún momento hubiera intimidado a los familiares del fallecido para que no compartieran el video que muestra la agresión de varios policías municipales

El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, aseguró este miércoles que desconoce a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos en los cuáles Giovanni fue detenido por policías municipales y devuelto sin vida a sus familiares, a raíz, presuntamente, de no portar cubrebocas en la vía pública.

Cervantes Aguilar dijo conocer del caso en el cual Giovanni fue detenido la noche del pasado 4 de mayo, sin embargo, desconoce los hechos por los cuales fue aprehendido por los policías, ya que eso “solo se le informa al juez municipal”.

“Lo que por alguna ocasión, ya que investigando de manera extraoficial fue que había tenido problemas con la gente de la Guardia Nacional, que los andaba retando a golpes, pero es de manera extraoficial, no sé nada más”, expresó.

Respecto de si se le informó dentro de las investigaciones realizadas, las causas por las cuáles falleció el joven luego de que los policías lo llevaran detenido, el alcalde señaló que este no es su trabajo, pese a que la comisaría municipal también está a cargo del ayuntamiento, y añadió que “si hay algún detenido por alguna falta administrativa no me informan de eso”, sino únicamente cuando son temas “de trascendencia”.

Cervantes Aguilar señaló que una vez que tuvo conocimiento de la muerte del joven dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para que se hiciera cargo de las averiguaciones correspondientes, dependencia que, dijo, le solicitó ningún elemento fuera despedido para poder indagar en el caso, sin embargo, además de ello no se inició una investigación adicional dentro de la corporación desde lo municipal.

Vino policía investigadora para deslindar responsabilidades y que se hiciera lo que se tuviera qué hacer, he tratado de no entorpecer el tema, no he preguntado yo mucho, todo lo que han pedido de documentos yo les dije que les dieran todas las facilidades de todo y si si hay alguna responsabilidad en contra de algún elemento, que se ejerza la ley, ese es mi posicionamiento”, manifestó.

Añadió que el ayuntamiento ha aportado todas las pruebas solicitadas por el Ministerio Público dentro de las indagatorias, pero que no ha tenido ninguna información respecto del avance de estas. Pese a que se solicitó la información a la dependencia estatal, hasta el momento no ha emitido una respuesta.

El alcalde negó que en algún momento hubiera intimidado a los familiares de Giovanni para que no compartieran el video, ni ofreciéndoles dinero ni con amenazas de muerte pues “esa no es la forma en la que él trabaja”.

Por el Informador