Fue el mejor papá… y el peor

El actor con su hijo Héctor Suárez Gomís y su nieto Pablo Suárez.

Héctor Suárez tuvo una vida familiar que a veces fue el paraíso pero otras una tormenta a causa de su alcoholismo

“Quiero que mis hijos simplemente me recuerden como un papá que no los abandonó”, dijo Héctor Suárez EL UNIVERSAL en 2016.

El actor no sólo fue un pilar del humor y la sátira en México, de la crítica social, también fue el pilar de sus hijos: Héctor y Julieta Suárez Gomís, Rodrigo e Isabella, los menores, a quienes de ninguna manera permitió tener una ausencia como la que él padeció.

“Fui un niño solitario, sin papá y sin mamá mucho tiempo. Eso me afectó y me marcó”.

Como padre, Héctor aprovechó el tiempo que podía estar con sus hijos al máximo, y cuando no pudo por su trabajo, lo compensó.

“He llegado a cometer el gran pecado de ser un consentidor”, dijo.

Sus hijos mayores, Héctor y Julieta Suárez Gomís, fueron producto de su primer amor: Pepita Gomís, con quien Héctor sostuvo una relación de 36 años. Antes de casarse, la pareja tuvo un noviazgo de tres meses, y sus nupcias se realizaron en casa de Luis de Llano Palmer.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Héctor señaló que su separación se debía a que todo tiene un principio y un final, que “hay espacios que uno no puede llenar”.

La pareja dividió su casa en Cocoyoc, y una mitad fue para Pepita y otra para él.

“Dios bendiga a Pepita, te extraño mucho, con el debido respeto a mi actual compañera, te voy a seguir queriendo Pepi, cuídate mi amor”, dijo Héctor sin contener el llanto en esa entrevista con Gustavo Adolfo.

Zara Calderón fue la última compañera de vida de Héctor. Ambos compartieron dos décadas de relación y tuvieron dos hijos: Rodrigo e Isabella.

El actor no tuvo una vida fácil ni para él ni para sus compañeras de vida e hijos. Fue alcohólico durante 28 años y se recuperó acompañado del amor de su familia y de su gusto por hacer yoga, pero en 2015 le fue detectado cáncer de vejiga y tuvo que emprender una lucha más, en la que pasó por 15 cirugías.

La comunicadora Martha Figueroa trabajó muchos años con El pelón Gomís, tiempo en el que constató la calidad del amor entre padre e hijo.

“Me tocó ver esa relación tan especial y tan cercana que tenían padre e hijo, era muy curioso verlos juntos y ver cómo se veían con esos ojos de amor, se abrazaban mucho y con tanto gusto, se decían te quiero todo el tiempo. Me gustó verlos así justo después de un pleito que tuvieron, venían de esa separación y estaban locos de amor”.

Héctor Suárez Gomís se distanció durante cuatro años de su papá por un pleito en torno al divorcio.

“Nunca voy a ventilar qué pasó pero hubo un pleito familiar muy grande, nos dijimos cosas muy feas. No era por haber tomado partido, era por un conflito muy grande”, dijo Gomís en una entrevista con Javier Alarcón.

Recientemente el comediante abrió su cuenta de Tik Tok y allí subía videos con su hijo menor.

Hoy, sus hijos, sus hijas, las mujeres que lo amaron tienen el corazón roto. Julieta, que vive en otro país, no podrá despedirse de él. “Ayer sentí tu último abrazo y supe que te quedaban horas para fundirte te con la luz”, escribió ella en Facebook, mientras que Héctor Suárez Gomís subió el texto:

“Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor”.

En esa entrevista de 2016, en la que Héctor visitó el estudio de EL UNIVERSAL con Gomís y su nieto, se le pregutó cómo quisiera ser recordado por sus hijos.

“Como su papá, que no los abandonó, cuando pude pagar ese tiempo que estuve ausente lo he hecho a conciencia y a pulso, como los buenos y hasta la fecha”.

