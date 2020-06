Llama Gobierno de Jalisco a mantener aislamiento ante aumento de casos de COVID-19

En los últimos quince días se duplicó el número de casos activos. Hoy el Estado se ubica ya en sexto lugar nacional. También se incrementó el número de hospitalizaciones.

Este día se notificaron 223 contagios nuevos y 16 defunciones más en la plataforma federal.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) hace un llamado a la población a mantener el aislamiento domiciliario y cumplir cabalmente el resto de las medidas de prevención, ante el aumento de casos de COVID-19.



Si bien la entidad jalisciense ha tenido una contención de la pandemia, comparada con el escenario nacional y algunos estados en particular, es una realidad el crecimiento de los contagios. Hoy Jalisco se ubica en el sexto lugar nacional por casos activos, con 742 personas (por caso activo se refiere a quienes iniciaron con síntomas en los últimos 14 días), cuando hace un par de semanas estaba en décimo tercer lugar.



Este crecimiento va relacionado con la evolución de la pandemia, que está en ascenso en todo el país, pero también con la mayor movilidad de las personas en espacios públicos y la exposición a conglomeraciones, como pueden ser reuniones familiares y/o comunitarias.



El llamado es por tanto a continuar con el esfuerzo y quedarse en casa, siempre que sea posible; dejando la movilidad sólo a quienes participan de actividades esenciales, para evitar ser contagiados.



Hoy la SSJ notificó 223 contagios nuevos de COVID-19, para acumular 2,025 casos confirmados en todo el Estado, mismos que están registrados en la plataforma federal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).



Adicionalmente, la UdeG ha reportado 533 personas positivas al SAR-CoV-2 (veinte casos nuevos hoy), las cuales fueron detectadas por los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). A su vez, los dos laboratorios privados autorizados han identificado 530 casos confirmados (79 casos nuevos hoy).



Tanto los laboratorios de la UdeG como los dos laboratorios privados que reportan casos en Jalisco tienen el aval del InDRE para realizar la prueba PCR que detecta al nuevo coronavirus; no obstante, sus resultados no son tomados en cuenta por el gobierno federal, que los clasifica como casos de “Vigilancia Comunitaria” y no los incluye en la plataforma del SINAVE.

A esta plataforma se reportaron 16 fallecimientos más a causa de COVID-19 (defunciones no acaecidas en un solo día, sino ocurridas entre el 25 de mayo pasado y el 01 de junio), con lo que suman 167 defunciones confirmadas por esta infección, registradas en 26 municipios de Jalisco; aunque siete de ellas corresponden a residentes de otros estados: del Estado de Nayarit (3), del Estado de México (2) y Puebla (1) y Zacatecas (1). Las defunciones notificadas se distribuyen de la siguiente manera:



Las 167 defunciones reportadas para Jalisco, por municipio de residencia, corresponden a Guadalajara (54), Zapopan (16), Tomatlán (3), El Grullo (2), Tonalá (14), Acatic (1), Puerto Vallarta (24), Tequila (1), Tecolotlán (1), Tlajomulco (6), Ocotlán (4), Colotlán (2), La Barca (4), Zapotlán del Rey (1), San Julián (1), Tlaquepaque (10), El Salto (7), Tepatitlán (1), Poncitlán (1), Ixtlahuacán de los Membrillos (1), Cihuatlán (1), Ayotlán (1), Ayutla (1), Huejúcar (1), Ciudad Guzmán (1) y Cocula (1); así como tres residentes de Nayarit; dos residentes del Estado de México, que recibieron atención en Zapopan y en La Barca, respectivamente; un residente de Zacatecas y un residente de Puebla, quien falleció en la Central Camionera de Tlaquepaque.

MUNICIPIOS

De los 125 municipios de Jalisco, suman 71 los que han reportado casos confirmados desde el inicio de la pandemia a la fecha, y de éstos 49 municipios con casos activos (que iniciaron síntomas los últimos catorce días).



Hoy se tienen 742 pacientes registrados como casos activos y se cuenta también con 150 personas recuperadas de COVID-19.



En la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 616 casos confirmados (30.4 por ciento); seguido de Zapopan con 290 casos (14.3 por ciento), Puerto Vallarta descendió al tercer lugar con 270 contagios confirmados (13.3 por ciento); Tonalá ocupa el cuarto sitio con 142 casos (7.0 por ciento); seguido de Tlaquepaque con 135 casos (6.7 por ciento), Tlajomulco de Zúñiga con 106 casos (5.2 por ciento), El Salto con 66 casos (3.3 por ciento), Ocotlán con 51 casos (2.5 por ciento), San Juan de los Lagos con 49 casos (2.4 por ciento), Ciudad Guzmán con 26 casos (1.3 por ciento), Poncitlán con 23 casos (1.1 por ciento), Tepatitlán con 22 casos (1.1 por ciento), Colotlán con 17 casos (0.8 por ciento), Zapotlanejo con 14 casos (0.7 por ciento), Lagos de Moreno con trece casos (0.6 por ciento), La Barca con doce casos (0.6 por ciento); Ameca con once casos (0.5 por ciento), Cuautla con diez casos (0.5 por ciento); Zacoalco de Torres y Atotonilco el Alto con nueve casos respectivamente (0.4 por ciento),Tomatlán con siete casos (0.3 por ciento); Ayutla, Tequila y Juanacatlán con seis casos cada uno (0.3 por ciento); así como Tizapán el Alto, El Grullo, Jamay, Cañadas de Obregón y Zapotlán del Rey con cinco contagios respectivamente (0.2 por ciento). El resto de los municipios tiene menos de cinco casos (ver tabla anexa).



Con su primer caso positivo, se suman hoy San Gabriel, San Cristóbal de la Barranca y Jilotlán de los Dolores a los municipios de Jalisco con contagios confirmados.



El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 10,553 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 1,202 casos sospechosos.



Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 18,639 casos hasta el día de hoy.



HOSPITALIZADOS

Por presentar síntomas leves, el 68 por ciento de los 2,025 casos confirmados en la plataforma federal se han manejado con aislamientoen su domicilio; mientras que 32 por ciento han requerido ser hospitalizados. Seis de cada diez personas con la enfermedad son varones. Los grupos de edad más afectados son: el de 65 años y más con 13 por ciento, de 35 a 39 años con 12.1 por ciento y de 30 a 34 años con 12.3 por ciento.



De estos 2,025 casos confirmados, 641 personas han requerido hospitalización por COVID-19, de las cuales 255 se han dado de alta por mejoría, 166 por defunción, un egreso voluntario, dos altas por recuperación, ocho traslados a otros estados y 209 se encuentran internas en hospitales públicos y privados.



De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía se reportaban en condición estable (29), grave (155) y muy grave (25).





PUENTE GRANDE

Gracias a la búsqueda intencionada a través del muestreo con pruebas PCR, en los cuatro centros estatales del Complejo Penitenciario de Puente Grande se han notificado un total de 95 casos confirmados de COVID-19 a la fecha (ningún caso nuevo notificado hoy), cifra que incluye a internos y trabajadores positivos a SAR-CoV-2; mientras que en el CEFERESO 2 de El Salto se tienen 37 casos confirmados (ningún caso de nueva notificación).



En cuanto a defunciones hasta el momento se tienen reportadas seis en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, que también incluye a internos y trabajadores y tres en el CEFERESO 2.



La mayoría de los casos confirmados en Puente Grande son pacientes asintomáticos que no han requerido hospitalización. Sin embargo, todos deben cumplir el aislamiento del resto de la población penitenciaria; del que podrán salir cuando sean dados de alta y bajo los criterios correspondientes.



A la fecha, están recuperados53 internos del Reclusorio Preventivo, quienes cumplieron 21 días de aislamiento, no presentan ya síntomas y cuentan con resultados negativos al SAR-CoV-2 con prueba PCR. Cabe acotar que el Complejo Penitenciario cuenta con un área hospitalaria de atención COVID-19 con todo el equipamiento.



La SSJ continuará con el muestreo aleatorio dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande, albergues, asilos y otros espacios donde vivan personas institucionalizadas, dando prioridad a los grupos de riesgo, como personas mayores y/o con algún padecimiento crónico.







PERSONAL DE SALUD

Hasta el momento se han registrado 192 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud (seis casos nuevos reportados hoy), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 75 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, 87 al municipio de Guadalajara, diez al municipio de Ocotlán, quince al municipio de Tepatitlán, dos al municipio de Colotlán; dos al municipio de Zapopan y uno al municipio de Ciudad Guzmán.



En todos los casos se identifica y mantiene bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo.





NO BAJAR LA GUARDIA

La SSJ agradece a la población que está siguiendo las medidas de prevención e invita a no bajar la guardia y a que este comienzo de junio continúe sumada a la estrategia “Quédate en Casa”, la cual ha sido clave pues, al limitar la movilidad de las personas, se ha logrado reducir la velocidad de contagios, de muertes y el impacto de la pandemia en nuestro Estado.



Más detalles del panorama de COVID-19 en la entidad jalisciense consulte el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx.



Para reportes de casos sospechosos favor de comunicarse a los Call Center a su disposición. En caso necesario se dará cita para una prueba segura y gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.