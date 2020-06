SAT rechaza terrorismo fiscal en recaudación tributaria

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que al 31 de mayo los ingresos tributarios aumentaron 2% en términos reales, a pesar de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, rechazó ante diputados que la institución a su cargo aplique terrorismo fiscal en la recaudación tributaria.

“¿Por qué podría una persona cumplida sentirse amenazada por el SAT si cumple con todo?, en realidad los empresarios cumplidos no sienten ningún terrorismo fiscal porque están al corriente de sus obligaciones y no le representa ninguna afectación a su comportamiento histórico, no puede ser un terrorismo fiscal, los que están incumpliendo simplemente es un cambio de cultura donde ahora tienen que pagar, entonces, ninguna persona cumplida se puede sentir amenazada”, dijo Raquel Buenrostro, titular del SAT.

Y es que durante una reunión virtual con la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, algunos legisladores le cuestionaron.

“Usted sabe lo delicado del límite entre lo que podemos considerar una política estricta que evita la imprecisión y señala reglas claras a los causantes, con una política recaudatoria mediante amagos o actos considerados excesivos, amenazantes que buscan generar miedo, apelan a la coerción extrema, al hostigamiento”, comentó el diputado Antonio Ortega del PRD.

“Tenemos algunas quejas y algunas gestiones por parte del sector empresarial en cuanto a las devoluciones del IVA, los tiempos, los momentos y la apertura para la atención en el tema de devoluciones”, dijo Patricia Terrazas, del PAN.

La jefa del SAT informó que al 31 de mayo los ingresos tributarios aumentaron 2% en términos reales, a pesar de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y que también se incrementaron en 10 por ciento las devoluciones a los contribuyentes.

“Las devoluciones han crecido con relación a 2018 y con relación a 2019, con relación a 2018 han subido casi el 40 por ciento, se han pagado 48 por ciento más devoluciones que las que se pagaron en 2018 y 10% o más devoluciones que las que se pagaron en 2019, lo cual significa que durante el periodo de enero a mayo se han devuelto 255 mil millones de pesos”, sostuvo Raquel Buenrostro.

