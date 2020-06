Unifica Jalisco registro de casos de COVID-19

A partir de hoy se reportarán todas las pruebas realizadas en un solo concentrado

El conteo consolidado de Radar Jalisco permitirá al Estado tener un panorama claro y general de los casos confirmados, mejorar diagnósticos y tomar decisiones responsables

Jalisco no ocultará datos pues no se trata de contar números, sino de atender personas



Con el objetivo de brindar mayor claridad a los jaliscienses sobre el panorama epidemiológico del COVID-19 en Jalisco, a partir de hoy la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reportará los casos confirmados, sospechosos, descartados y defunciones de manera consolidada por día, los cuales son resultado del muestreo entre la SSJ, la UdeG y los laboratorios privados.



Este conteo permitirá a los jaliscienses tener certeza de los casos reales registrados en la entidad, ya que la Federación reporta datos parciales en su conferencia de prensa vespertina. Con una sola contabilidad de casos en Jalisco se podrá tener un panorama claro de lo local y, por lo tanto, eficientar el diagnóstico de la pandemia en nuestro territorio y la ejecución de acciones.



En rueda de prensa, Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, explicó que esta medida busca sintetizar la información y ofrecer una visión mucho más certera de los casos que circulan en el Estado.



Por su parte el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, advirtió que aunque el número que se reporte a diario será mayor al que de a conocer la Federación, el estatal será mucho más realista. “Esto nos permitirá tomar mejores decisiones en materia de salud pública para romper las cadenas de transmisión, necesitamos tener más pruebas, mejor diagnóstico y detección eficiente de casos”.



Petersen Aranguren agregó que si el Gobierno Federal decide no tomar en cuenta los casos que detecta Jalisco para construir su estadística, será problema de ellos. “Nosotros tenemos una responsabilidad con los jaliscienses y aunque nuestros resultados sean más altos que los que reporta el Gobierno Federal cada noche, aclaramos que es porque no estamos ocultando cifras. Cada número de la estadística representa a un enfermo, una persona y una familia”.



También precisó que todos los casos positivos serán tratados de la misma manera, sin importar si a los pacientes se les hizo prueba PCR o serológica. Esto significa que se aplicarán todos los protocolos de aislamiento y vigilancia epidemiológica.



Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social señaló que ayer martes se registró el peor día de contagios nuevos al alcanzar los 322 y 16 defunciones en un solo día, por lo que reiteró el llamado a la población para que permanezca en casa.



“Los nuevos contagios representan un crecimiento de 100 casos respecto al récord que tuvimos el día sábado. El día de ayer tuvimos un nuevo récord con 322 casos confirmados en un día. Esto está relacionado de manera directa en cómo los jaliscienses hemos tomado las medidas sanitarias y preventivas. Estos números son reflejo de lo que hicimos hace 14 días. El día jueves 28 presentamos el corte con 228 hospitalizaciones, hoy reportamos 381 en menos de una semana. Esto representa una tasa de crecimiento de 67%”, sostuvo la Coordinadora.



Seguimiento de casos confirmados de COVID-19 en la Maternidad López Mateos



Durante su intervención, el Secretario de Salud también informó que recientemente se registraron casos confirmados de COVID-19 en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos (HMIELM), en el que de inmediato se aplicaron todos los protocolos de seguridad y lineamientos federales para proteger tanto a pacientes como a personal médico.



El caso índice (primer caso) se confirmó el día 19 de mayo en un trabajador de la salud del área de tococirugía, mediante la aplicación de la prueba PCR en una unidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ante este diagnóstico, de inmediato se comenzó con la búsqueda de casos activos. “Hasta el momento se han confirmado 21 casos, de los cuales 18 presentaron síntomas leves y se encuentran estables, dos más bajo observación, en tanto que uno está en condiciones delicadas de salud por una enfermedad de base”, mencionó.



A través de la Unidad de Epidemiología de la SSJ se les da seguimiento diario a todos los casos, al igual que a sus contactos de riesgo.



La SSJ continúa la búsqueda activa de posibles contagios. A la fecha se han aplicado 168 pruebas PCR, de las cuales hasta el momento 21 han resultado positivas, 41 negativas y 106 en espera de resultados.



A la par, se ha procedido a la sanitización exhaustiva de áreas, restricción del paso, investigación epidemiológica, reforzamiento de la limpieza y del uso de equipo de protección personal.



El personal de Salud que resultó positivo a la prueba, así como sus contactos se encuentran aislados en casa, con síntomas leves a moderados. De los tres recién nacidos confirmados se informa que dos de ellos están estables y sin síntomas asociados a enfermedad por COVID-19 y uno se encuentra en estado de salud grave debido a sus condiciones de nacimiento y comorbilidades prenatales.



Continue Reading