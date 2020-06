Antonio ‘Pollo’ Briseño asegura que no se va de Chivas

Ante los rumores que le colocaban fuera del Club Deportivo Guadalajara, el zaguero central, Antonio Briseño, ha salido a dar la cara. El “Pollo” aclaró su situación y aseguró que continuará en Chivas, descartando así las versiones que hablaban de un posible cambio de camiseta para defender la del Necaxa.

“Comentarles que no se crean todo lo que leen en redes, no es cierto. No puedo salir del equipo de Chivas, son sólo rumores. No existe nada de nada. No vayan creyendo cosas que no son”, dijo a través de su cuenta oficial de Instagram.

La economía del Rebaño Sagrado, al igual que la de otros clubes, quedará seriamente tocada después de la pandemia de coronavirus COVID-19. Una de las primeras medidas que tomó al comenzar esta situación fue el solicitar a sus acreedores prórrogas para realizar los pagos que debe.

Uno de esos acreedores es el Necaxa, club con el que Chivas cerró un acuerdo de alrededor de 20 millones de dólares por los traspasos de Cristian Calderón, Jesús Ricardo Angulo y Alexis Peña. Los Rayos accedieron a sufrir un retraso en los pagos debido a la crisis, pero ahora hay versiones de que el cuadro de Aguascalientes habría solicitado la reanudación de los mismos.

Ante ese panorama, comenzaron los rumores de que Chivas podría pagar con futbolistas parte de esa deuda. Necaxa está interesado en el portero Raúl Gudiño, quien no tiene actividad en el Guadalajara pues es suplente de Antonio Rodríguez. Distintas versiones apuntaban que José Madueña y Antonio Briseño también podrían ser incluidos en el paquete. Ahora, el “Pollo” ha negado cualquier posibilidad de traspaso en su caso.