En duda el regreso de Mauricio Ochmann al reality de los Derbez

En marzo pasado, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto publicado en sus respectivas en redes sociales. Aunque ambos mantienen una gran relación por el bien de su hija Kailani, por primera vez el actor dijo si estaría dispuesto a participar en la nueva temporada del reality De viaje con los Derbez.

Durante una dinámica del programa Despierta América, Mauricio fue cuestionado al respecto y se limitó a decir “Lo dudo”; además, cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una reconciliación con la mamá de su hija, contestó: “Nos llevamos increíble”.

Mauricio Ochmann también habló de su rol como papá de niñas, Lorenza y Kailani, y a esta última la definió como “un avión”.

Durante la dinámica dejó entrever que sí tiene una hija favorita, pues respondió “Puede ser”.

Las declaraciones Mauricio llegan luego de que el actor contara, en entrevista con el programa matutino Hoy, cómo es su relación con la familia Derbez tras hacerse oficial su separación con Aislinn y cómo se había sentido durante la grabación del reality.

“Yo estoy muy agradecido con la familia, con las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho. De repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo (…) Con el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedo con la ficción, me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar”, sentenció.

Hace una semanas, Alessandra Rosaldo también dejó en claro que a la familia le encantaría que Mauricio formara parte de la segunda temporada del reality De viaje con los Derbez, pero por el momento no podía confirmar su presencia en el show: “Por supuesto que está cordialmente invitado, siempre estará, pero no sé ellos, como familia, que decidan, pero sí es muy probable que lo hagamos”, declaró en entrevista para Ventaneando.

Debido a que la situación familiar ha cambiado desde la separación de Aislinn y Mauricio , la participación del actor es una nueva incógnita.

“Nosotros directamente con él (Mauricio Ochmann) no lo hemos platicado y, obviamente, eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo, la verdad, yo todavía no sé si vendrá o no vendrá”, agregó la vocalista de Sentidos opuestos.

Por la Revista Quien