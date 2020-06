“Se empezó a apagar poco a poco”: hija de Héctor Suárez narra sus últimos días

Julieta Suárez Gomís , segunda hija del fallecido actor Héctor Suárez , contó cómo fueron los últimos días de su papá antes de que perdiera la vida el martes 2 de junio. En entrevista para el programa Ventaneando Julieta (Hermana de Héctor Suárez Gomís e hija de la también actriz Pepita Gomís ) dijo que se notaba que su papá ya estaba cansado, aunque aún muy lúcido.

“La última vez que hablé con mi pa’ fue el 11 de mayo. Le oí ya su voz cansada, muy bajita, ronca. Después de ahí nos mandamos unos mensajes, y después empecé a mandarle mensajes grabados que le enseñaban mi hermano Rodrigo y mi hermano Héctor y no pude volver a escuchar su voz”, recordó Julieta , quien vive en Estados Unidos y por lo tanto, no pudo estar con el primer actor en sus últimos momentos y tampoco se pudo despedir de él.

Según relató la hermana de Héctor Suárez Gomís , desde hace 10 días sabía que las cosas no iban bien, pues su papá dejó de querer comer. “Me fui a vivir a la cabaña (en Minnessotta) unas seis semanas y cuando llegué ahí mi papi fue internado en el hospital. Después pasaron unas tres semanas y empezó a sentirse muy mal. Hace 10 recibí una llamada de mi tío ( Gustavo Suárez) diciéndome que estaba muy malito, que ya no quería tomar agua, que ya no quería comer, y a partir de ahí empezó mi duelo, porque sabía que le quedaba muy poquito”.

“Fueron cinco años de una lucha muy difícil. MI papá era un guerrero, siempre lo fue, y evidentemente por eso duró tanto. Él quería seguir, su mente estaba lúcida y quería seguir y su cuerpo fue el que empezó a apagarse poco a poquito.Fueron dos semanas duras para mí porque no pude ir a México. ‘Tuve que despedirme de él a la distancia, pero por otro lado fue hermoso porque sí pude conectar con su energía, lo sentí muchas veces, sentí su mano, se vino a despedir de mí una noche antes de morir. Sentí un amor profundo por él y una tranquilidad inmensa, y supe que le quedaban muy poquitas horas”, relató Julieta Suárez Gomís .