Tiene negro historial Alcalde de Ixtlahuacán

El Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, está en el ojo del huracán luego de que policías de su Municipio levantaron a Giovanni López y luego lo regresaron sin vida.

Pero no es la primera vez que al priista se le involucra en este tipo de ilícitos.

En 2017, el entonces Fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, declaró que lo citaría a comparecer por el caso de la desaparición en 2012 del ex Comisario de Ixtlahuacán de los Membrillos, Álvaro Corona Pinceno, y el homicidio de su hermano, Gerardo Corona Pinceno, hechos que estarían relacionados entre sí.



En aquel entonces, Almaguer dijo que el citatorio se desprendía de diversos señalamientos y diligencias realizadas.



Álvaro desapareció el 3 de agosto de 2012 en Ixtlahuacán de Los Membrillos y, según el medio digital Reverso, familiares del ex jefe policiaco otorgaron infinidad de pruebas para que se indagara la presunta participación de Cervantes Aguilar en la desaparición.



El hoy Alcalde fungía en aquel entonces como Secretario general del Ayuntamiento.



La Fiscalía estatal informó ayer que Cervantes Aguilar fue citado a declarar hoy por la muerte de Giovanni.



El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez aseguró que el edil declarará también el próximo lunes por otra situación de abuso policial de la corporación, cuyos detalles no fueron revelados.

Por Grupo Reforma