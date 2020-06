Estaría crimen detrás de ataque a manifestantes.- Alfaro

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez señaló que grupos de la delincuencia organizada podrían estar detrás de los ataques que hicieron ayer policías ministeriales a jóvenes que acudieron a manifestarse afuera de la Fiscalía del Estado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el Mandatario informó que los mandos que dieron la orden de usar la violencia contra los manifestantes ya fueron detenidos y están bajo investigación.



“Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener una actitud de contención, una actitud pacífica por parte de las policías, por supuesto que esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes”, sostuvo el Gobernador.



“¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción?, evidentemente no fue el Fiscal del Estado, tenemos certeza de eso, lo que tenemos también, es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”.



Alfaro Ramírez ofreció una disculpa por las agresiones de los policías ministeriales durante la manifestación de ayer y dijo que están trabajando en localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas en redes sociales.



“Si permitimos que la escalada de violencia siga vamos a permitirle a estos grupos que desde los sótanos del poder en la Ciudad de México y desde desafortunadamente también, los interés del crimen y de la delincuencia organizada, están buscando desestabilizar a nuestro Estado”, concluyó.



“Es momento de actuar con profunda responsabilidad, no vamos a parar hasta que se haga justicia, es mi compromiso y es mi palabra y yo siempre he cumplido mi palabra, no me gusta mentir”.

