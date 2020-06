Bárbara Mori sorprende a Jacky Bracamontes a 16 años de trabajar juntas en Rubí

Bárbara Mori dedicó un lindo mensaje a Jacky Bracamontes, con quien trabajara codo a codo hace 16 años en la telenovela Rubí

Ya son 16 años desde que Jacky Bracamontes y Bárbara Mori coprotagonizaran la exitosa telenovela Rubí (de la cual ya se hizo un remake con Camila Sodi a la cabeza del elenco), y sus fans enloquecieron al verlas interactuando una vez más, como si hubieses sido ayer su último día de grabación juntas.

El encuentro virtual entre las dos corrió a cuenta del actor Jan, quien enlazó a Jacky Bracamontes con Mori para que se saludaran después de tanto tiempo.

“Hace mucho que no sé de Bárbara, pero me va a dar mucho gusto verla”, le dijo Jan a Jacky y ella confirmó: “A mí también me daría gusto verla. La sigo en Instagram, estoy al pendiente de ella, pero no en persona, me va a encantar verla y darle un abrazo de los buenos”.

Fue entonces que el intérprete mostró a Bárbara en video: “Hola mi Jacky hermosa tanto sin verte te mando muchos besos y mucho amor”.

Bracamontes de inmediato reaccionó con mucha emoción: “De verdad no sabes qué gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla y que me haya mandado un saludo. También adoro a mi Barbarita esa Rubí, que muy bien me la pasé”, dijo la actriz.

“Fue una telenovela bella, muy exitosa. Yo lo que me llevo es el cariño que me dieron ustedes que son mis amigos hasta la fecha, eso no tiene precio”, indicó Bracamontes luego de recibir saludos por parte de Sebastián Rully y Eduardo Santamarina, con quienes compartió créditos en Rubí.

