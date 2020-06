Llama el ex superdelegado Carlos Lomelí cobarde a Enrique Alfaro

El ex superdelegado del Gobierno en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, llamó corbade al Gobernador Enrique Alfaro, luego de que éste ha pretendido culpar al Gobierno federal y a Morena de la violencia registrada en las manifestaciones de protesta de la semana pasada, en lugar de reconocer los errores de su Administración.

“Busca enfrentarnos como sociedad y eso sí es inaceptable, con sus discursos busca dividir, se ha enfrentado contra los partidos políticos que no son sus aliados, ayer lo hizo contra la sociedad civil y el jueves y viernes de una manera cobarde y anónima”, afirmó en un video que subió a YouTube y compartió en sus redes sociales.

“Hoy se está enfrentando contra los policías que estaban bajo su propio mando, no se da cuenta que su peor enemigo es ese discurso de odio que tanto promueve, un discurso equivocado porque la sociedad lo eligió para traer tranquilidad y bienestar a nuestra familias”.

El ex candidato a Gobernador acusó que Alfaro ha mostrado su verdadero rostro, el de un grupo que miente, traiciona y nunca acepta que se equivoca.



Dijo que, una vez más, el emecista ha hecho uso de toda la fuerza del Estado para acallar a quienes piensan diferente como lo hizo con el Poder Judicial y el Congreso del Estado.



“Gobernador, su enemigo no es el Gobierno federal, no es Morena, no es la sociedad, no está en ningún sótano”, sentenció Lomelí Bolaños.



“Su enemigo son sus mentiras y su falta de capacidad para gobernar, por eso rechazamos con firmeza sus acusaciones”.

Carlos Lomelí contendió contra Alfaro en las elecciones para Gobernador del 2018 representando a Morena, luego de haber sido su aliado y fungido como diputado federal de Movimiento Ciudadano.

Por Francisco de Anda / Mural / Grupo Reforma