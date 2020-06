Peleará Jalisco contra coronavirus, influenza y dengue

Una sindemia se convirtió en una amenaza latente para Jalisco.

Este término, que se refiere a la sinergia de epidemias que comparten factores sociales y que coexisten en tiempo y lugar, podría vivirse en el Estado ante la amenaza del SARS-CoV-2, la propagación del dengue y el regreso de la influenza.

Esta combinación complicaría la realización de diagnósticos clínicos y provocaría la saturación de hospitales, además de poner en riesgo la salud de las personas, que incluso podrían infectarse de dos de ellos.



“El riesgo más cercano es que se nos junte con dengue, que tengamos dos epidemias paralelas”, explicó Gerardo Amaya Tapia, coordinador del Departamento de Infectología del Hospital General de Occidente. “(Pero también) corremos el riesgo de que si el Covid se alarga en la época de influenza, se nos junte esa sindemia”.

El 2019 fue particularmente agresivo con el dengue en Jalisco, en medio de acusaciones por la aplicación de insecticida caduco y la mutación del mosquito aedes aegypti: hubo 11 mil 272 personas enfermas de este virus, además de 49 decesos. La mayoría de los casos en el Área Metropolitana de Guadalajara.



Los meses en que podrían coincidir los contagios por Covid-19 y dengue son junio y julio, indicó Eduardo Rodríguez Noriega, jefe de Infectología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.



Mientras que a partir de octubre podrían combinarse las infecciones por coronavirus, dengue e influenza. Esta última es la única de la tres que cuenta con vacuna para evitar posibles contagios.

“No existe vacuna todavía en México para dengue y, por supuesto, no sabemos qué va a pasar con la vacuna para Covid-19”, recordó Rodríguez Noriega.



Amaya Tapia advirtió que para reducir riesgos ante una eventual sindemia en Jalisco, se requiere tratar de evitar que el pico de dengue sea tan alto como el registrado el año pasado, aunque hasta el 1 de junio, el Estado ya acumulaba 495 casos, más del doble de los 226 confirmados al mismo periodo de 2019. Hasta el momento no se han registrado muertes por la enfermedad.



En cuanto a casos de Covid-19, según cifras de la Secretaría de Salud federal, Jalisco acumulaba hasta ayer 2,820 casos positivos, y 241 defunciones.



¿SINDEMIA EN JALISCO?



Hay riesgo de que ataquen Jalisco dos o más virus en la segunda mitad del 2020.SARS-CoV-2Apareció por vez primera en China en diciembre de 2019 con la particularidad de que se transmite de una persona infectada a otras mediante la gotículas respiratorias. Especialistas desconocen la duración de esta pandemia. En Jalisco hay 241 decesosDengueLa enfermedad carece de vacuna y el año pasado colocó a Jalisco en primer lugar por el número de contagios y decesos, y superando el 2009, que fue considerado un año crítico. Aunque no inician lluvias ya hay 495 casos, sin muertesInfluenzaEs la única de las tres epidemias que confluirán este año que cuenta con vacuna. Al tratarse de un virus de temporada inicia en el mes de octubre y suele terminar en febrero. De octubre del año pasado al 14 de mayo, provocó 38 defunciones en Jalisco.

Por Francisco de Anda / Mural / Grupo Reforma