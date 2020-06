Galatasary tiene interés en ‘Chaka’ Rodríguez de Tigres

El equipo turco está interesado en un defensa que se desempeñe por la lateral y buscarían al jugador de los Tigres, que no lo han renovado hasta el momento

El Galatasaray se ha fijado en el futbol mexicano y particularmente en los Tigres, donde buscarían uno o dos refuerzos para la siguiente temporada. Enner Valencia ha sonado como posible refuerzo del equipo turco y a él se sumaría el defensa mexicano Luis ‘Chaka’ Rodríguez.

Según Multimedios Deportes, la prensa turca informó que el Galatasaray quiere reforzar la banda derecha y en su mira está Rodríguez. El equipo de Estambul no piensa renovar el contrato al brasileño Mariano Ferrerira, por lo que ya piensan en opciones para suplirlo y entre los candidatos se encuentra el mexicano de los Tigres.

Por otra parte, el ‘Chaka’ también finaliza contrato con los felinos el próximo 30 de junio. Hasta el momento, el equipo de la UANL no ha renovado contrato con el defensa lateral, aunque no se descarta que pudieran hacerlo para posteriormente venderlo y que no solo se marche de manera gratuita.

El defensa llegó a Nuevo León para el Apertura 2016 y desde entonces jugó 146 partidos, en los que marcó 5 goles y dio 16 asistencias. En caso de concretarse el traspaso, Rodríguez no sería el único jugador de Tigres en fichar con el Galatasaray. Como se mencionó previamente, Enner Valencia también está en el radar de los turcos y parece que se concretará su fichaje.

