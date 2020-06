“Mal momento para que el AMLO visite EU”

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador decide ir a Washington a reunirse con su homólogo, Donald Trump, lo hará en mal momento y con el riesgo de dejar mal parado a México, dicen internacionalistas.

Ayer, el presidente López Obrador adelantó que el encuentro con Trump podría ser por medio de una teleconferencia, y señaló que su gira de trabajo por el norte del país tampoco está confirmada: “No sabemos todavía, estoy viendo. Y lo mismo con el viaje a Estados Unidos, o sea, todavía no está confirmado y se puede hacer una teleconferencia”, dijo en su intervención matutina.

En abril pasado, el Mandatario federal informó que le había planteado al presidente estadounidense la posibilidad de encontrarse entre los meses de junio o julio para agradecerle su apoyo para que México adquiriera ventiladores para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid-19) y por la entrada en vigor del acuerdo comercial T-MEC.

En entrevistas por separado, analistas del ámbito internacional alertaron que el presidente Trump está en clara campaña electoral y, en su caso, querrá utilizar a México para sacar beneficio en su búsqueda de reelección.

El presidente de Mexa Institute, Jorge Santibáñez, opinó que si el Jefe del Ejecutivo federal de México decide viajar a Washington, Estados Unidos, lo hará en un mal momento. Nuestro país, dijo, no tiene nada que ganar y sí mucho que perder.

“El presidente Trump está en plena campaña electoral y totalmente confrontado con sus contrincantes, con los medios de comunicación, con los demócratas. Una visita del presidente López Obrador va a tratar de ser utilizada por Trump para su beneficio electoral”, indicó.

Santibáñez recordó que cuando Trump, como candidato presidencial, visitó México a invitación del entonces presidente Enrique Peña Nieto, se calificó el hecho como un espaldarazo mexicano al republicano.

“Dijeron que había sido un error y Trump se aprovechó del error, ahora estaría peor, porque los dos presidentes van a decir que son amigos y que tienen buena relación, que no va a haber punto de divergencia, lo cual no ayuda y propiciaría que Trump diga que tiene subordinado a México. Nos deja muy mal parados, si Trump llega a perder, algo que es posible, va a ser muy difícil reconstruir la relación”, indicó.

El internacionalista por la UNAM, Ignacio Martínez Cortés, advirtió que una posible visita del presidente López Obrador a Washington no es políticamente correcta en este momento. Coincidió en recordar la visita del candidato Trump en 2016 a la Ciudad de México.

“Con la excusa de que el 1 de julio inicia un nuevo ciclo en América del Norte, me parece que por coherencia política, el presidente López Obrador no debe estar presente en Washington. Trump lo va a utilizar como alfil para toda la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Hay que tomar en consideración que [Joe] Biden se está posicionando muy fuerte y que los demócratas no son muy dados al libre comercio y tampoco muy relacionados con América Latina”, destacó.

Martínez Cortés mencionó que si se trata de tomarse una fotografía por la entrada en vigor el T-MEC, la imagen más importante se dio en diciembre pasado, cuando concluyó la negociación de la actualización del acuerdo.

Eduardo Rosales, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, advirtió que será el presidente Tump el que decidirá si la visita se lleva a cabo, toda vez que le estaría buscando rentabilidad y ventaja electoral.

“Y sería una muy mala señal para México, un mensaje de subordinación”, opinó el académico Rosales.

Consideró que el presidente estadounidense se encuentra alarmado por la baja en las encuestas electorales, ello a consecuencia del manejo de la actual pandemia de coronavirus (Covid-19), la situación económica, el racismo, por lo cual, en adelante buscará capitalizar todos sus actos.

“Si él [presidente Donald Trump] ve que la visita de Andrés Manuel López Obrador le resulta rentable, el encuentro entre los dos se va a dar en Washington. Estamos sujetos a la voluntad de lo que Trump quiera”, subrayó.

Rosales criticó que el Presidente de México no ha salido del país desde que inició su administración, por lo que es cuestionable que ahora pretenda salir y a la casa de quien ha sido un férreo crítico de México y los mexicanos.

“No debemos ahora contribuir a la reelección del Trump”, mencionó.

Tomás Milton Muñoz, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, subrayó que la visita podría todavía darse en los primeros días de julio próximo, pero no más allá, porque entonces México sí entraría al plano electoral que se vive ya en Estados Unidos.

“Hay un riesgo grande si es que una posible visita [de López Obrador] a Washington se da más allá de dos meses, porque se entra en el plano electoral de Estados Unidos y sería dar un espaldarazo a Donald Trump”, puntualizó.

