Ordena Gobernador de Jalisco liberar a 6 detenidos más

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció hoy que también retirarán los cargos contra los 6 jóvenes detenidos la noche del sábado tras cometer varios actos vandálicos en la Ciudad.

En un mensaje de redes sociales, el mandatario estatal advirtió que será la última ocasión que tengan este tipo de consideraciones contra manifestantes porque en Jalisco se tiene que hacer respetar la ley.

El mandatario dijo que estos jóvenes son los únicos que permanecían tras las rejas, pues todos los manifestantes que fueron detenidos durante las protestas del jueves y el viernes ya habían sido liberados.

“Nuestro Estado no va a permitir que se convierta nuestra realidad en una selva, nosotros tenemos que actuar con sensatez, nuestros policías tienen que actuar con todos los protocolos para garantizar los derechos humanos y para garantizar la libre expresión de las ideas”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

“En Jalisco no se va a tolerar la violencia como una forma de manifestación. No podemos tolerar estos actos y no volverá a haber de mi parte una consideración a quienes usen la violencia para manifestar sus ideas”.

Alfaro reconoció que pudiera haber un justo reclamo de agentes del orden por la puesta en libertad de manifestantes que pudieron haberlos atacado, por lo que les pidió solidaridad y comprensión a las decisiones tomadas.

“Espero que todos actuemos pensando en el bien del Estado, que demos vuelta a esta página, que entendamos que esta historia va a terminar cuando los culpables de la muerte de Giovanni (López) paguen las consecuencias de sus actos y cuando los policías que levantaron jóvenes de manera indebida, siguiendo instrucciones ajenas a la de la autoridad estatal, paguen también las consecuencias de sus actos”, advirtió el mandatario.

En ambos casos, recordó Alfaro, los presuntos responsable ya están detenidos y se irá hasta las últimas consecuencias para castigarlos.

