Premio Princesa de Asturias a la FIL, resultado de la apuesta de la UdeG por la cultura

Por: Mariana González-Márquez

El galardón será entregado en octubre, en la ciudad de Oviedo, España. Confirman la realización de la feria a fines de noviembre

La obtención del Premio Princesa de Asturias de Literatura y Artes 2020 para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es resultado de la apuesta que la UdeG ha hecho por la cultura y la investigación como funciones sustantivas, afirmó este martes en rueda de prensa virtual el Rector General de esta Casa de Estudio, doctor Ricardo Villanueva Lomelí.

“Eso confirma que esta Universidad, hace 25 años, decidió ser más que una escuela, y el apostarle a la investigación y a la difusión cultural como tareas sustantivas. La FIL consolida claramente el liderazgo de una Universidad que le apostó a una visión más allá de las aulas”, declaró el Rector General a propósito del anuncio del premio.

Recordó que tras la reforma para integrar la Red Universitaria, la FIL era un incipiente festival de los libros que se convirtió en la más importante feria librera de habla hispana, lo que “habla de que la Universidad es más que un aula, que la Universidad también está fuera de las aulas, y esa visión que tuvo Raúl Padilla como Rector y que hoy se consolida como Presidente de la Feria del Libro”, subrayó.

Villanueva Lomelí recalcó que la feria fue elegida entre 28 candidaturas de 15 países, y señaló que éste también es un reconocimiento a los “filífilos”, que cada año acuden al recinto ferial y al esfuerzo de formar lectores entre las nuevas y viejas generaciones.

El premio fue otorgado este martes, en conjunto con el Hay Festival of Literature & Arts, por un amplio jurado que consideró que ambas instituciones representan “los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo”. Consideró, además, que la FIL de Guadalajara es un “fenómeno literario universal, con una enorme resonancia popular y participación masiva”.

El Presidente del patronato de la feria, licenciado Raúl Padilla López, hizo extensivo el agradecimiento a los miembros del jurado, encabezado por Victor García de la Concha, además de a quienes han impulsado la candidatura de la feria para este galardón.

“Recibimos la noticia de este premio como un reconocimiento a la lengua castellana y como un homenaje al libro y a sus poderes de cambio. Sabemos que la mente de una persona que aprende a leer nunca vuelve a ser la misma, que los libros abren nuevos caminos a la libertad y que nos hacen participar en una conversación que se extiende por siglos y países, que es la del idioma y cultura españolas, que es la de la cultura universal”, expresó.

Padilla López aseguró que la FIL se prepara para abrir sus puertas en medio de una situación complicada para las actividades culturales y ante la crisis económica en ciernes.

“Vamos a ser una de las primeras de no tener que cancelar, estamos preparados para llevarla a cabo, aunque quizás no con todas las condiciones que quisiéramos. Es una feria que nació hace 34 años en una situación económica difícil de la década de los 80; tuvimos dos mil 400 editoriales que acudieron a nuestro llamado y con la intención de hacer de la feria un verdadero festival cultural desde lo literario. Nació con una gran vocación de impulso cultural y no será menos en este año difícil. Haremos una gran feria este año, en noviembre”, adelantó.

La Directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, dijo que la noticia de este premio llega en un momento en el que el mundo vive una incertidumbre en medio de la pandemia por el COVID-19, y confirmó que la máxima feria de los libros de lengua hispana será realizada a finales de noviembre, adaptándose a los requerimientos sanitarios que impongan las autoridades estatales y federales.

“En este año aciago, en el que la humanidad se ve azotada por lo que todos sabemos, tener una certeza que es la FIL a todos nos da un ánimo y una esperanza, es una luz al final del túnel, y es una reflexión también alrededor de las otras ferias del libro. Se premia junto con el Hay Festival, otro encuentro para que los lectores y autores se encuentren alrededor del libro y la cultura”, subrayó Schulz Manaut.

El premio constituye también un reconocimiento a los equipos que durante 34 años han trabajado en pro de la feria y han hecho posible sus actividades, dijo.

“Esta FIL se ha levantado a través del trabajo año con año, a través de cientos de miles de personas que acuden de todos los rincones del mundo. Tenemos participación de todos los continentes para levantar sus stands, para tener contacto con el público y traer a sus autores y hacer esta magia que es la FIL”, recalcó.

La FIL fue fundada en 1987 por la UdeG. Tras más de tres décadas de existencia se ha convertido en un referente social, político y cultural en torno al libro. Nacida para ampliar los horizontes del libro en español y para contribuir a que éste siga siendo el principal vehículo educativo y cultural de la sociedad moderna, la feria cuenta con tres áreas de acción –editorial, académica y cultural–, y se ha convertido en lugar de encuentro entre autores, lectores y demás actores de la industria de la lectura como agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de dos mil casas editoriales.

El premio será entregado en una ceremonia que tendrá lugar en octubre próximo en la ciudad de Oviedo, España.