Urgen a Blanco separar a funcionarios indagados

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, debe separar de sus cargos a los funcionarios que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), consideraron políticos locales.



Matías Quiroz, presidente del PRD en el Estado, advirtió que Santiago Nieto, titular de la UIF, deberá tener una investigación sólida para que los responsables no evadan la justicia.

“El Gobernador Blanco debe atender esta situación, y lo menos que puede hacer es separar de su responsabilidad como funcionarios a quienes hoy son sujetos de una investigación”, consideró en referencia a José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina del Gobernador de Morelos, y Édgar Riou Pérez, primo y secretario particular del Mandatario.



“Debe separarlos de su cargo para evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse como protección, o más allá de la protección, algún acto que pueda ligar al Gobernador a una circunstancia incorrecta”.



En tanto, el Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, advirtió que un líder debe tener los elementos que convoquen a la gente a seguirlo.



“Yo espero que el titular del Gobierno del Estado logre aclararlo para que podamos considerar que tiene la capacidad moral para nosotros poder seguir sus pasos”, refirió.



“Que a cada quien la historia lo juzgue”.



Por separado, la diputada de Morena, Alejandra Flores, destacó la lucha contra la corrupción desde la Federación.



“Es una línea que ha seguido el licenciado Andrés Manuel (López Obrador), de no ver colores, sino seguir la línea de no corrupción”, sostuvo.



“Se tienen que resolver pronto y lo que resulte el Congreso del Estado tendrá que actuar en consecuencia”.



Flores recordó que desde el Poder Legislativo ya se había pedido anteriormente que fuera Sanz separado de su cargo.

Por Grupo Reforma