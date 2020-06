Acusan que policías mataron a joven en Oaxaca

lexander Gómez, de 16 años de edad, fue asesinado anoche por policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, tras presuntamente ser confundido con un delincuente armado.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:50 horas del martes en la comunidad Vicente Camalote, cuando el joven iba a bordo de una motocicleta en compañía de otro menor de edad.



Su amigo, de 15 años de edad, está hospitalizado luego de ser herido de gravedad.

Dulce Darián, familiar de Alexander, aseguró que uno de los responsables es un agente conocido como “Comandante Chita”.



Darián explicó que anoche en su casa encargaron una pizza, por lo que el joven se dirigía a la tienda a comprar un refresco.



Sin embargo, frente a una gasolinera fue agredido por los agentes municipales a bordo de la patrulla número 023, quienes no le marcaron el alto.



“Los iban persiguiendo, estaban en la gasolinera comprando un refresco, empezaron a disparar, y pues ellos los niños de 16 y 15 años se espantaron, alcanzaron a correr hacia el otro lado de la calle en la moto y ya no pudieron seguir manejando más”, narró en entrevista con REFORMA.



“No le dieron la opción de que se parara, ni que se quitara el cubrebocas, solo le empezaron a disparar y le dieron un tiro en la cabeza, Alexander murió al instante porque los policías no quisieron auxiliarlo, solo la Policía estaba ahí, pero en ningún momento los quisieron auxiliar, hasta mi primito tenía la moto encima”.



Darián afirmó que las autoridades tratan de justificarse diciendo que se confundieron y que el adolescente traía un arma.



Alexander es hijo de padres mexicanos nacido en Carolina del Norte, Estados Unidos, por lo que buscarán que autoridades de ese país intervengan.



“Estamos viendo la manera de que también se pueda tratar en Estados Unidos para que no quede impune”, comentó.



“Exigimos que se haga justicia para que los policías paguen por sus acciones, ya que es un niño menor de edad y un niño sano y de familia, no tenían por qué haber hecho eso, en ningún momento ellos mostraron resistencia, sólo empezaron a disparar como locos”.



Alexander buscaba ser un jugador profesional de futbol y se preparaba actualmente en el Club Académicos de UGM de Tercera División en Orizaba, Veracruz.



“Todos saben la clase de chico sano y de familia que es, no tiene ningún vicio, es jugador de futbol, se cuida demasiado, es un niño de familia”, comentó.



La familia y vecinos de la comunidad tienen prevista una marcha para mañana a las 16:00 horas desde Vicente a Acatlán para exigir justicia por Alexander.

Indaga Fiscalía estatal el crimen

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación por el homicidio del adolescente.



“La Institución llevará a cabo una exhaustiva investigación para aclarar este hecho y fincar las responsabilidades que correspondan”, aseveró en un breve mensaje publicado en Twitter.



En tanto, el Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figuera afirmó que un elemento fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser investigado.



“Con profunda tristeza lamentamos los hechos ocurridos la noche de ayer, ya que en todo momento la misión de la corporación es preservar la paz y tranquilidad y el Estado de derecho de la comunidad, no siendo este un hecho de mala fe y pensando en dañar la comunidad”, afirmó.



“Por tal motivo se ha puesto a disposición ante la Fiscalía General del Estado, mediante un informe policial homologado, al elemento para que sea investigado y se agoten las diligencias necesarias para el esclarecimiento de este lamentable hecho”.

Por Oscar Luna / GRUPO REFORMA