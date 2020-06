Ricky Martin revela el problema por el que casi se separa de Jwan Yosef

Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef forman uno de los matrimonios más sólidos del momento. Tienen cuatro hijos hermosos ( Valentino , Matteo , Renn y Lucía ) y, al parecer, todo en su vida marcha perfecto… sin embargo, esta idea está muy alejada de la realidad, según las propias palabras del cantante.

El puertorriqueño reveló en el programa de Facebook El break de las 7 (conducido por Chiquinquira Delgado ) que, de hecho, hace no mucho tuvieron un problema muy fuerte que no fue tan sencillo de solucionar. Y todo por “culpa” de su única hija, Lucía . La estrella latina reconoció que en cuanto la niña nació, no permitía que nadie se le acercara, ni siquiera su esposo. Y la situación duró varios meses, lo que al final acabó por generar un gran conflicto entre ellos.

‘No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: ’Déjame cambiarla’ y yo decía: ‘Nooo, la voy a cambiar yo’. Es muy diferente, dos papás con dos varones”, contó Ricky Martin , quien admitió que tiene muy arraigadas las figuras maternas en su vida, lo que explica de cierta forma su comportamiento sobreprotector. Las figuras maternas las tengo, están aquí (dentro de él), mi madre está aquí, mi hermana, mis amigas. Tengo quien me ayuda a criar a mis hijos que es Rosanel y ahora Mónica, que son mujeres maravillosas que están dándole información súper sólida a mis hijos, soy muy afortunado”, dijo.

Luego de la crisis, el intérprete de “La mordidita” dijo que ahora ya permite que todos en casa se acerquen, carguen y se ocupen de Lucía. Sobre la nena, que ha conquistado a medio mundo con sus ojos azules, Ricky Martin asegura que aunque tiene un año, llama la atención donde quiera que va. “Tiene un añito. Imita todo lo que hacen los grandes”, contó Ricky y reveló que, aunque intenta controlar el acceso de sus hijos a las redes sociales, la pandemia le ha enseñado que en realidad no tenemos el control de todo, ni siquiera eso.

Por la Revista Quien