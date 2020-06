Tania Rincón cuenta que era subestimada al hablar de deportes

Tras su visita al programa Hoy, Tania Rincón compartió con el público sobre el precio que pagó durante los siete años que trabajó en un canal de deportes internacional. La conductora tuvo que enfrentarse a etiquetas en las que ponían en duda su capacidad y era menospreciada, lo cual sufren muchas conductoras en éste ámbito.

“A las mujeres que están involucradas en el deporte se les pone como esta etiqueta de ‘¿qué va a saber?’, ‘nada más está ahí porque va a enseñar’, ‘con alguien se está acostando’ o ‘¿por qué la llevaron al mundial?”, contó Tania Rincón en el programa Monse y Joe, que se transmite en Unicable.

Tanía Rincón contó que el convivir con ese tipo de estigmas y comentarios “como que duele y te cuesta un poquito más de trabajo, pues hacer tu chamba”, por lo que constantemente las personas tienen que demostrar su capacidad.

Sobre su participación en mesas de análisis donde había jugadores, comentaristas deportivos y técnicos, la conductora dijo que a ella se le hace una “falta de respeto” sentarse para dar un comentario de algo que no lo había jugado. “Me encanta el fútbol y me apasiona, pero lo voy a comentar a partir de lo que estoy viendo como espectador, pero sí no puedes emitir juicio como tan técnicos de una jugada”, añadió.

“He tenido la suerte de trabajar con compañeros generosos que no me han puesto trabas, sino al contrario me han ayudado también a crecer y han sido también grandes maestros”, concluyó.

Regreso de Tania Rincón a la televisión

A principios de marzo, Tania Rincón anunció su nuevo proyecto en Televisa, tras su salida en TV Azteca. En sus redes sociales, la famosa anunció su nuevo proyecto una producción de Magda Rodríguez, quien también es productora de Hoy.

“Muy emocionada de iniciar un nuevo proyecto y que mejor que de la mano de un viejo conocido. Que placer Mauricio Barcelata, nos vamos a divertir muchísimo. Gracias Magda Rodríguez por confiar en nosotros para Guerreros”, escribió en Instagram.

Por Milenio