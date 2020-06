Tenemos que aprender a convivir con el riesgo.- Gobernador de Jalisco

Como ya es imposible decirle a la gente que después de tres meses de confinamiento se siga quedando en su casa, el Gobernador Enrique Alfaro dará a conocer mañana la nueva etapa a la que entrará Jalisco a partir del próximo lunes.



Durante el banderazo de salida del programa “Jalisco sin hambre” al que se sumaron los equipos Charros y Astros de Jalisco, el Mandatario adelantó que lo que sigue será aprender a convivir con el riesgo.



“Pedirle a la gente que siga en su casa tres meses después es prácticamente imposible, no solamente por la necesidad de trabajar, sino también por circunstancias que todos hemos vivido”, dijo Alfaro en la Expo Guadalajara.



“Vemos la Ciudad con un enorme movimiento, por eso hemos tomado la decisión de construir, junto con la mesa de reactivación económica y de salud, una nueva etapa a partir del próximo lunes”.

“En medio de esta circunstancia y de un momento difícil de salud pública, tenemos que ser capaces de adaptarnos a una nueva realidad que va a exigir que aprendamos a convivir con el riesgo, esa es la realidad, porque no podemos, por más que queramos, permanecer encerrados durante más tiempo, ya no da para más”.



El Ejecutivo estatal señaló que llegaron a un punto en el que el Gobierno llegó hasta donde les tocaba llegar, que se prepararon con la infraestructura de salud y aseguró que los hospitales en Jalisco no están rebasados y que tienen la capacidad de atención.

