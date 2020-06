Va a Jalisco Yeidckol por unidad morenista

Yeidckol Polevnsky, quien fue designada delegada de Morena en Jalisco, advirtió que viene a buscar la unidad de los morenistas, no a apoyar o privilegiar a un grupo como el de Carlos Lomelí, quien, admite, es su amigo.



La Secretaría General de Morena a nivel nacional, quien aseguró que no es una facciosa y está en contra de las disputas internas, advirtió que nada tiene que ver con las manifestaciones de protesta de la semana pasada en Guadalajara por el crimen de Giovanni López presuntamente a manos de Policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, como se manejó en redes sociales.



¿Qué va hacer en Jalisco como delegada de Morena?



Se llegó al acuerdo de mandar a cada Comité Estatal, donde no hubiera habido Comité Ejecutivo formal, a alguien que ayude.



No es sustitución de nadie, no para suplir a nadie, no con el nombramiento. Yo no voy como Secretaria del Estado de Jalisco, ni de presidenta del Estado de Jalisco, ni nada que se le parezca.



Yo sigo siendo Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, porque fui electa así, y voy básicamente a apoyar, a coadyuvar, a sumar esfuerzos con los diferentes compañeros de Morena buscando sumar a la unidad.



Hemos tenido problemas en las relaciones entre los compañeros y aquí lo importante es lograr que estos compañeros trabajen conjuntamente. Que Morena se unifique en el Estado.



¿Tiene nombre el cargo que le asignaron?



Le llamaron delegados, yo creo que deberíamos de ser llamados representantes del Comité Ejecutivo Nacional en cada Comité Estatal porque no es un cargo distinto.



¿Tiene Morena presidente en el Estado y quién es?



No lo tiene. Yo nombré a Hugo (Rodríguez Díaz) como delegado en funciones de presidente.



Bertha Luján (Secretaría general de Morena) hizo una reunión desde el 26 de enero y en esa reunión lo que plantearon es que darían fin a estas delegaciones en funciones.



Se termina con esa función y vamos a nombrar a alguien que nos ayude a trabajar en cada Estado.



¿Cree poder tener éxito en la encomienda de unificar a los morenistas de Jalisco?



Yo quiero empezar casi de cero sin pensar en quién está enojado con quién, con la intención de acabar con filias y fobias, y de que todos trabajen en forma conjunta.



El partido es un partido muy joven, pero un partido que ha tenido grandes logros en muy poco tiempo y que esto debería ser suficiente motivación para que los compañeros deseen trabajar en forma conjunta. Se trata de un tema de altura de miras.



Ellos mismos deberían ya de estar evaluando que estos disgustos que han tenido pues no redituaron en nada positivo.



El delegado anterior (Alejandro Peña) fue quien resolvió las candidaturas y de ahí nos han salido unos muy malos porque, en cuanto llegaron a la Cámara de Diputados, nos dieron la espalda.



Es no reconocer que no llegaron precisamente por ellos sino realmente por la ola que significó la elección presidencial.



¿Ve a actores políticos atizándole al fuego de las divisiones internas de Morena en Jalisco?



A medida que vaya avanzando el tiempo y se acerque más la elección del 2021, le van a meter más leña al asador.



Pero yo creo que se trata de que nosotros no nos atrapemos en ello, sino avancemos para trabajar para construir.



Yo vengo del sector empresarial, fui presidenta nacional de Canacintra, y decidí entrar al equipo para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, desde hace ya muchos años, desde la primera elección, y una de las cosas que me convenció es que él siempre planteó el de ser un movimiento pacífico, y esto es algo que hace mucha falta en México.



No caer en filias ni fobias y peleas porque eso no agrega valor a nada.



Nosotros hicimos muchas movilizaciones, fuimos oposición activa y las veces que hicimos alguna movilización nunca se rompió un vidrio, nunca se pintó un muro, nunca hubo violencia de ningún tipo, eso es algo de lo que podemos presumir completamente.#



Cuando tratan de decir que estamos atrás (de las protestas en Jalisco), aprovecho para aclarar: número uno, todavía no voy a Guadalajara porque, dado el tema del coronavirus, yo he estado realmente muy respetuosa de las invitaciones y he planteado que hasta la situación puede estar un poco mejor.

No he ido para allá, pero si he estado recabando información de unos y otros para ver dónde están las diferencias, los enojos y buscar que se resuelva.



¿Qué opina de las voces que aseguran que viene a cobijar sólo a Carlos Lomelí?



Creo que lo hacen de muy mala intención, de verdad, creo que es no conocerme.



Yo en primera no soy una persona facciosa y he luchado en contra de todos los que quieran hacer grupos o formar grupos porque eso no ayuda y porque va en contra del estatuto. Yo creo que hay que sumar a todos.

Carlos Lomelí es mi amigo, sí claro, por supuesto, lo conozco. Fuimos los primeros empresarios en decidir apoyar a AMLO cuando ningún empresario se metía, eso obviamente nos acerco muchísimo.



Pero de ahí a que tengamos que ser facciosos, no. Si lo que queremos es construir, no podemos caer en ese tipo de posturas.



Es una visión muy miope hablar o pensar de esa manera, así tan básica, elemental o recortada.



¿Viene a ver temas únicamente relacionados con Morena o la veremos interviniendo en la política en Jalisco?



Mi tarea es meramente partidista, no tengo por qué estar en otro tema. Yo voy a trabajar con el partido, para el partido, para la unidad del partido, para el proyecto.



Obviamente si alguien me hace alguna pregunta, pues contesto mi opinión, pero no está en mi función estarle revisando la tarea a otros.



Con los hechos de la semana pasada en Jalisco, ¿cree que se adelantó la guerra electoral?



Sí yo creo que se está adelantando muchísimo. Creo que todavía estamos distantes a la elección y que ya están saliendo todo este tipo de situaciones que no abonan a nada.



Muestran un infantilismo desmedido de la política. Yo creo que ya tendremos que estar en un nivel más avanzado.

