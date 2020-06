Muere la actriz Rosa María Sardà a los 78 años

“De repente un día me levanté y me di cuenta de que era una vieja”, le contaba Rosa María Sardà a su hermano Xavier Sardà hace unos meses en una de las últimas entrevistas que concedió. Hoy ha fallecido a los 78 años tras luchar contra un cáncer ante el que nunca se mostró optimista y para el que incluso se planteó no medicarse.

Aún así, “la Sardà”, como se la conocía en el mundillo por esa mezcla suya de ingenio, humor ácido y mucho carácter, mostró hasta el final esas características –”pedirme que quite las gafas de sol es como pedirme que me quite las bragas”, respondió ante la insistencia de quienes le preguntaban por qué últimamente siempre las llevaba puestas– que la hicieron única y que la llevaron a escribir un libro animada “por el círculo de amistades jóvenes” de las que se había rodeado en los últimos años en los que se lamentaba de haber perdido ya a tantos amigos.

El libro Un incidente sin importancia se centra en sus años de infancia y su familia, vinculada al espectáculo, especialmente al teatro pues la televisión llegó para ella algo más tarde.