Abogado denuncia ataque; culpa a Ana Guevara

Rafael Sánchez hace responsable a la titular de la Conade de lo que le ocurra; la denunciaron por extorsión

Unas horas después de denunciar que fue víctima de un atentado con armas de fuego, Rafael Sánchez responsabilizó a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, por si algo le llegara a pasar en su vida.

Sánchez, apoderado legal de la empresa veracruzana de alimentos que denunció a la exvelocista por una supuesta extorsión, teme por su vida, la de sus seres queridos y del personal que trabaja con él.

“Temo por mi vida, la vida de mis socios, de la gente de mi despacho, temo por la vida de mi familia. Si algo me sucede hago responsable a la fiscalía de seguridad, a la directora de la Conade [Ana Guevara] y a la persona que he denunciado por este caso. Soy una persona de trabajo, no tengo cola que me pisen”, declaró Rafael Sánchez.

El abogado declaró que el miércoles por la tarde un comando armado lo balaceó durante siete minutos.

“Íbamos a comer a las 3:15 cuando vimos que una camioneta Nissan Kicks nos venía siguiendo. Decidimos acercarnos a la gente que los vigilaba y ellos aceleraron a Costa de Oro.En la persecución perdimos un amortiguador por los topes y cuando perdimos eso nos rodearon vehículos que antes ya había visto cerca de mi domicilio. Los del convoy se bajaron, alrededor de 12 a 18 personas del sexo masculino, traían armas cortas y largas”, narró.

El abogado cuenta que los agresores no los estudiaron bien, porque no se dieron cuenta de que el vehículo BMW en el que ellos se transportaron es blindado, por lo que ningún disparo de los aproximadamente 150 penetró.

Rafael Sánchez le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga justicia respecto a la denuncia que interpuso contra Guevara y la cual, según él, no ha avanzado.

Por el Universal