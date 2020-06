Cristian Campestrini revela que Pumas lo ha rechazado

El portero argentino de 39 años, Cristian Daniel Campestrini, ha indicado que estuvo buscando a la gente de los Pumas de la UNAM para ofrecer sus servicios pero que no lo han tomado en cuenta, pues le han indicado que no están buscando a un guardameta en estos momentos, pero estableció que le encantaría llegar a un equipo grande como el de los Felinos.

“Si uno tiene la posibilidad de llegar a un grande como Pumas. Lo que yo podría hacer es ayudar a pulir y potenciar a Saldívar. Uno va a ir a ganarse un lugar pero sino, se puede ayudar a un gran arquero como él”, indicó en entrevista para W Deportes, donde estableció que el 30 de junio quedó totalmente libre luego que terminara su contrato con el Celaya en el Ascenso MX.

“Hago dedos, ( para ir a Pumas ) yo estoy en Celaya, tomo el colectivo y voy a CDMX. Hoy si tengo 39 años, pero como dije al inicio, estoy en mi mejor momento. Quiero regresar a la primera División”, indicó el portero en el mismo diálogo.

Pero finalmente estableció que, “Le he escrito a Jesús Ramírez también manifestando mis ganas, mi deseo. Uno siempre tiene la ilusión, le dije que estaba libre de Celaya y no tenía problemas de lo económico pero me dijo que no estaba buscando arquero”, estableció. Aunque los contactos con el club los tuvo antes que comenzaran a surgir los rumores sobre un portero para Pumas.

Por FUTBOLTOTAL