Deben dar mensajes consistentes AMLO, le dice OMS tras declaración de perder el miedo y salir

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó este viernes a los líderes en América a enviar “mensajes consistentes desde el gobierno nacional y subnacional”, luego de la declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de superar los miedos y salir del confinamiento.

“Creo que estamos viendo alrededor del mundo que nuestros ciudadanos se confunden mucho si ellos perciben, escuchan diferentes mensajes de diferentes partes del sistema y nosotros realmente necesitamos alinear el mensaje”, dijo Mike Ryan, encargado de emergencias de la OMS.

Esto lo dijo tras ser cuestionado sobre la declaración de López Obrador de dejar atrás los miedos y salir del confinamiento a pesar de los altos niveles de contagios en el país.

Agregó que las autoridades deben de ver porque los ciudadanos reciban la mejor información posible para cuidarse a sí mismos y proteger a sus familias.

Por su parte, Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo al respecto que debe haber unidad nacional, pues este virus explota las diferencias entre nosotros y que debemos trabajar juntos y proponer soluciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque todos tengamos miedo ante la pandemia de COVID-19, la gente debe salir a las calles.

“Lo primero es no arriesgarnos, cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero. Pero al mismo tiempo, ya, ir avanzando poco a poco, con cuidado, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos inmóviles, porque también es un asunto mental. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores, hay que, como seres humanos, entender eso, pero sí salir”, comentó el jueves en su conferencia de prensa matutina.

Hasta el jueves, en México se reportan 133 mil 974 casos confirmados del nuevo coronavirus, mientras que la cifra de muertes asciende a 15 mil 944, según datos de la Secretaría de Salud.

México es el séptimo país a nivel mundial con más fallecimientos por la enfermedad. Y el tercero de América Latina con más casos confirmados.

Por el Financiero