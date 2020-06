Dice AMLO que opositores han ido con el Papa Francisco a quejarse de el

Andrés Manuel López Obrador , presidente de México, acusó a sus opositores de acudir al Vaticano para reunirse con el ‘Papa Francisco’ y quejarse del trabajo del Ejecutivo Federal.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano explicó que el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, le contó que tras una charla con el ‘Sumo Pontífice’, le fue revelado lo de las visitas.

“Tengo que seguir hablando con empresarios, hay otros que son políticos, en sentido estricto no son empresarios (…) pero son los que andan haciendo labor, que van y me acusan con el rey, imagínense esas cosas, a quejarse con el rey de España.

“Y les comento otras cosas, van también con el Papa, porque esto lo sé, porque me lo dijo el embajador nuestro, me informó que estuvo con el Papa, estuvo platicando y el mismo Papa le dijo: ‘aquí vienen a decirme cosas, y yo no creo lo que me vienen a decir’”, explicó.

Por Record