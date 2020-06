Lucero borra distancias

Lucero arrancó este año con la celebración de sus 40 años de carrera con la que hace unos días habría ofrecido un concierto en el Auditorio Nacional, de no ser por la pandemia del Covid-19.

A pesar de no tener ese contacto directo con sus seguidores, ha encontrado en plataformas como YouTube y Spotify una forma de acercarse a ellos compartiendo anécdotas que ha cosechado en su carrera tanto en la música como en la televisión.

“(La pandemia) es algo que definitivamente nos ha cambiado a todos. Deseo que el futuro del entretenimiento siga existiendo, que hayan siempre las ganas del público por ver el talento de los artistas que a ellos les gusta escuchar”, dice a EL UNIVERSAL.

“Yo presiento que en algunos pocos meses muchos artistas podremos tener nuevamente, como lo habíamos planeado, conciertos en vivo; nos irán marcando las pautas y lineamientos que haya que seguir. Por el momento, es tener este contacto a nivel redes sociales, tener este acercamiento con el público y poder seguir vigentes de alguna forma. Para todos es un momento de reinventar muchas cosas”.

La llamada Novia de América recalca que las redes sociales son de gran ayuda para los artistas en estos momentos.

Es así que cada semana sube contenido nuevo: por YouTube bajo el nombre “Mucho que contar” y en Spotify como “Aquí Lucero. Mi historia con voz propia” atrapando un nuevo público. Curiosamente su podcast se ha escuchado en su mayoría por un público diverso que va desde los 18 a los 59 años.

“Los podcast han sido una herramienta muy linda de poder compartir con el público y los fans que recuerdan estas anécdotas y las vivieron probablemente muy cerca porque las vieron en la tele, un concierto, las pasaron conmigo y para las nuevas generaciones es una forma de compartir mi carrera, mis inicios, tantas historias que tengo por contar”, explica en entrevista.

Historias de vida. Aunque a Lucero le apasiona la actuación no ha encontrado el proyecto ideal que la haga regresar a las pantallas mexicanas.

De hacerlo tendría que ser una historia que la conquistara y estuviera bien contada, con un gran personaje que fuera diferente a lo que ha hecho siempre.

“Me ha gustado hacer villanas, casi siempre he hecho protagonistas que son buenas pero algo distinto me gustaría mucho. Hoy en día hay muchas opciones por eso tendría que encontrar algo que me enamorara, que a la hora de leerlo me atrapara y que al público pudiera gustarle”, cuenta.

A lo largo de su carrera ha protagonizado telenovelas como Chispita, que a principios de los 80 impulsó su carrera, y Soy tu dueña, donde en 2010 compartió créditos con Fernando Colunga y Jacqueline Andere, entre otros.

En el episodio 14 de “Aquí Lucero…”, que se estrenará este lunes la famosa habla sobre su vida como actriz. Con nostalgia recuerda esa producción en la que interpretó a Valentina Villalba Rangel alias La dueña y la llevó a colaborar con Joan Sebastian al grabar el tema principal “Golondrinas viajeras”.

“Trabajar con Joan siempre fue tan agradable. Con él tuve una amistad muy linda, muy sincera, con mucho respeto porque a veces claro, como ustedes bien lo saben, se hacen muchos rumores, se hacen chismes”, dice Lucero.

“En nuestro caso nunca hubo nada más allá de una amistad limpia y sincera con mucho respeto, admiración de ambas partes. Fue buenísimo cantar juntos”.

Por el Universal