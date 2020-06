Me quieren fuera de Morena: Polevnsky

Yeidckol Polenvsky cuestiona de qué lado está el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

La secretaria General de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó al dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar de querer sacarla del proceso interno en el partido y de pretender manchar su imagen.

¿De qué lado del equipo juega?, cuestionó la morenista, pues pareciera que lo que Ramírez Cuéllar busca es hacer daño a Morena y al Presidente, dijo.

El conflicto interno en Morena se ha profundizado. Tras hacerse público que ya hay una auditoría por la compra de bienes, muebles e inmuebles, así como de obras que se hicieron durante la gestión de Yeidckol Polevnsky y todo se revisa, incluso, con abogados penales y administrativos, la actual secretaria General dijo que está tranquila y con la conciencia limpia.

En entrevista, Polevnsky puntualizó que todas las transacciones que se hicieron durante su gestión como presidenta de Morena fueron legales y está documentado.

Morena, bajo la dirigencia de Ramírez Cuéllar, reinició una auditoría financiera a la gestión de Polevnsky por la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y contratos de obra.

“Yo lo veo muy simple y fácil: no se trata sino de la próxima elección interna de Morena. Ellos son un equipo que saben que no pueden ganar ninguna encuesta a ningún precio, por eso se han aferrado a querer mantener un padrón que la Sala Superior (TEPJF) canceló, y se trata de ver cómo me quitan de en medio y, como no encuentran una manera, quieren ver si me pueden involucrar o generar alguna falta”, mencionó Polevnsky.

Sin embargo, dijo estar tranquila y relajada porque no ha cometido falla alguna y tampoco nunca le han hecho algún tipo de observación.

“No tengo algo que haya hecho mal”, exclamó.

Polevnsky asumió la dirigencia nacional de Morena en diciembre de 2018. En febrero pasado dejó el cargo y volvió al de secretaria General.

Durante su gestión se decidió la compra de inmuebles para el partido, tanto en el interior del país como en la capital; entre ellos, se resolvió la compra de lo que fuera la casa de transición que ocupó el hoy Presidente.

“Ellos (Alfonso Ramírez Cuéllar) están queriendo voltear todo el tema de los inmuebles y yo lo quiero decir claro: nosotros desde marzo de 2019 queríamos regresar el dinero (prerrogativas), pero entonces no se podía. Pasó tiempo y nos reunimos y preguntamos qué íbamos a hacer con ese dinero, qué íbamos a hacer con los remanentes no había manera de gastarse una cantidad enorme de dinero”, mencionó.

Defendió que la compra de los inmuebles se acordó con los comités estatales y el Comité Ejecutivo Nacional, no hay nada sorpresivo.

Polevnsky advirtió que si la andanada de ataques en su contra continúa por parte de la dirigencia nacional de Morena, analizará la posibilidad de recurrir a tribunales.

