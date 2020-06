Está Diego Valdés a un paso del Atlas

El Atlas está cerca de cerrar el fichaje del volante ofensivo chileno, Diego Valdés, procedente del Santos Laguna, equipo que también es propiedad de Grupo Orlegi, y actual dueño de los Rojinegros.



Una de las carencias que han tenido los Zorros es la llegada al área y con el jugador se pretende resolver un problema en el frente.



Valdés, quien en su país jugó para el Audax Italiano, en donde a los 18 años se destacó en el equipo B anotando 4 goles, lo que le valió ser convocado al primer equipo en el Clausura 2012.



Durante cuatro años, Valdés anotó 21 goles lo cual llamó la atención del Morelia para que se convirtiera en su refuerzo en el Apertura 2016 y permaneció ahí hasta el Apertura 2018 para registrar 9 anotaciones.



Con el Santos Laguna, también se convirtió en un referente en el aparato ofensivo del técnico Guillermo Almada, quien lo mantuvo como titular al redituarle en la generación y definición. Con los Guerreros sumó 11 goles.



Además, Valdés es un elemento de la selección de su país desde que militaba en la categoría Sub 15, participó en el Mundial Sub 20 de Turquía, sin embargo no lo tomaron en cuenta para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

