Protestan en Jalisco contra AMLO

Un concierto de pitidos en contra del Presidente.



La Ciudad vivió la segunda caravana de protesta en contra de las políticas de Andrés Manuel López Obrador.



Minutos antes de las 9:00 horas, cientos de personas en coches hicieron presencia en los cuatro puntos del recorrido que convocó el colectivo FRENA (Frente Nacional anti-AMLO): Parque La Calma, el Auditorio Benito Juárez, Avenida López Mateos Sur y Lázaro Cárdenas y Esmeril, en El Álamo



Con banderas, cartulinas con consignas, pintas en los vidrios, lonas, playeras de la Selección Mexicana, en familia, con amigos o solos tras el volante.



En la salida del Auditorio Benito Juárez, previo al arranque, un equipo de sonido de activó el Himno Nacional, para que los participantes entonaran sus estrofas.



“Fuera Peje, no te queremos, queremos progreso no retroceso”, gritaba Yadira Preciado, una de las manifestantes mientras avanzaba el convoy por Avenida Alcalde.



Mauricio Ramírez, incluso, puso más de 15 mil pesos de su bolsa para mandar fabricar más de 300 playeras con la leyenda “Orgullosamente en Contra del HDP del KKS” y regalarlas.



“No podemos quedarnos viendo cómo se hunde el País y nos llevan al comunismo, tenemos que despertar y tomar acción porque somos muchos los que no estamos de acuerdo con el rumbo”, expresó el inconforme.



La caravana tomó Avenida Circunvalación y López Mateos hasta Manuel Acuña para pasar frente a Casa Jalisco, mientras presionaban rítmicamente el claxon de todo tipo de automotores.



“AMLO no nos representa, renuncia ya. El peor Presidente en la historia de México”, repetía un equipo de sonido en una camioneta pick up que conducía Martín Flores.



Hasta niños pasaban exclamando “¡Fuera AMLO!” y algunos externaban su apoyo al Gobernador de Jalisco al circular frente a la residencia oficial, mientras un par de coches desplegaba letreros pidiendo la salida de Jalisco del pacto fiscal.



Mientras agentes de la Policía Vial intentaban agilizar el tráfico, algunos automovilistas también accionaban sus bocinas en molestia por el congestionamiento que ocasionó la rodada.



“AMLO dimite ya” y “El pueblo te puso y el pueblo te quita” formaron parte de las consignas que los manifestantes llevan consigo, mientras avanzaron por arterias de la ciudad como Avenida Patria y Clouthier.



Gabriela García, acompañada de su hija Natalia Curiel, partió desde el Auditorio Benito Juárez, exigiendo un cambio en las políticas establecidas por el Gobierno federal.



“Su falta de planeación y el ímpetu por acabar con el emprendimiento y la pequeña y mediana empresa nos está pegando”, aseguró.



“Tengo una empresa de bienes raíces que me ha costado mucho esfuerzo y sus políticas nos están impidiendo crecer”, añadió.



Durante el avance de la Caravana, las banderas de México ondearon en la mayoría de los vehículos, mientras que en algunos de ellos retumbaba el Himno Nacional y la canción de “La Boa” haciendo alusión al supuesto boicot presentado por López Obrador en contra de su mandato.



Alrededor de las 12:00 horas, las manifestación arribó a La Minerva y comenzó a dispersarse.



En Avenida López Mateos sur hubo algunos conflictos en la circulación y apoyos momentáneos de automovilistas ajenos a la protesta.



Los inconformes partieron desde La Tijera en decenas de vehículos, poco después de las 9:00 horas, y se apoderaron del carril extremo derecho, con dirección a la Glorieta La Minerva.



“AMLO vete ya”, “No te queremos”, “Fuera AMLO”, “Sociópata”, “Mezquino” y “AMLO vete ya por mentiroso”, fueron algunos de los mensajes que los conductores escribieron en sus vehículos o en pancartas que pegaron a los mismos.



El conflicto mayor a la circulación se generó en el cruce con Periférico, cuando automotores ajenos al movimiento querían integrarse a esta última vía con dirección a la Avenida Colón.



Por momentos, el contingente tuvo muestras de apoyo por parte de otros conductores, aunque hubo quien mostró su inconformidad, sobre todo por el tráfico que se estaba ocasionando.



“Váyanse a trabajar, huevones”, se escuchó decir al copiloto se un carro.



Tras recorrer cerca de 12 kilómetros a vuelta de rueda, la caravana se retorno a la altura de La Minerva y avanzó en sentido opuesto hacia el punto de origen. Para entonces ya se habían dispersado algunos integrantes.



La Unidad de Protección Civil de Guadalajara informó que no se han presentado incidentes en la manifestación.

Por

Sara Ochoa, Jonathan Compton y Noé Magallón / Mural