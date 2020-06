El COVID-19 aumenta su cercanía con tapatíos

Hace un mes se registraron 976 casos positivos de COVID-19 en Jalisco; ahora son casi seis mil y la enfermedad va en ascenso

Hace tres días, Mercedes se enteró de que una compañera de trabajo dio positivo a COVID-19. Y como hacía guardias en la oficina donde ella estaba asignada, hoy vive con nervios y temor. “El virus está más cerca; la gente sí ha bajado la guardia”, dice. Ahora sí sigue los protocolos sanitarios al pie de la letra.

En un sondeo de El Informador, en el que participaron mil 318 personas, una de cada tres reconoce que en los últimos 30 días ha conocido al menos un caso de coronavirus entre sus familiares, amigos o colegas.

Paola es una de ellas. Su madre confirmó el diagnóstico hace una semana.

“Después del 10 de mayo noté que mis redes comenzaban a llenarse del tema. Y bueno, finalmente llegó el coronavirus a mi familia”.

Acepta que tomó el tema con seriedad hasta que su mamá y personas cercanas a su entorno se contagiaron.

El suegro de Joceline se infectó. Ella afirma que tarde o temprano también tendrá un cuadro similar.

“Antes se veía más lejano, pero hoy sabemos que puede ser cualquiera”.

Sostiene esa idea en la gran cantidad de casos de los que se ha enterado, lo cual le ha causado angustia.

Hace un mes existían 976 casos positivos de COVID-19 en Jalisco; ahora son casi seis mil. La Secretaría de Salud federal detalla que la Entidad todavía no se encuentra en su punto más alto de contagios, el cual se proyecta para el 27 de junio.

Vida Ruiz, de la Sala Situacional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), admite que en los últimos días han asistido más personas a las áreas de Urgencia de los Hospitales Civiles. Actualmente se reportan 494 internadas por COVID-19 en los hospitales públicos y privados del Estado.

Por agredir a personal de salud, vinculan a proceso a cuatro

Dos hombres y dos mujeres son señalados por hechos como arrojarles cloro y hasta por acoso

Hay 64 denuncias de este tipo en la Fiscalía; en total se reportan 22 personas detenidas

Dos mujeres y dos hombres fueron vinculados a proceso, señalados por haber participado en agresiones físicas y verbales contra tres trabajadores del sector Salud, informó la Fiscalía del Estado.

La primera señalada es Alexa “N”, quien enfrenta cargos por delitos contra la dignidad de las personas, tras arrojar agua y cloro a una vecina, quien es enfermera, y a quien amenazó y agredió verbalmente el 10 de mayo afuera de su casa, en la Colonia Jardines del Valle, en Zapopan.

El juez dictó medidas cautelares por seis meses en contra de la señalada.

El segundo vinculado a proceso es Dylan “N”, también vecino de una enfermera, y de acuerdo con la víctima, él la acosaba constantemente al decirle que “lo iba a contaminar”. Sin embargo, la agresión llegó a tal extremo que, el 7 de mayo, el señalado se metió ilegalmente a la casa de la denunciante.

“La tocó inapropiadamente, por lo que la mujer despertó asustada y encontró a Dylan ‘N’ en el suelo”.

Ella lo abofeteó y éste escapó por el balcón. Ahora está señalado por abuso sexual, allanamiento de morada y delitos contra la dignidad de las personas.

En el tercer caso, los procesados son Gloria Jaqueline “N” y Enrique “N”, quienes son señalados por haber agredido física y verbalmente a un doctor el 18 de mayo. Según la Fiscalía, ellos tenían a un familiar internado en un hospital privado y consideraron que el médico sería el responsable de su salud. Lo bajaron de su auto y lo golpearon.

A la fecha suman 64 denuncias por agresiones en contra de personal médico desde el inicio de la contingencia sanitaria por COVID-19. Éstas han derivado en la vinculación a proceso de 22 personas.

“Cuidado, porque nos puede llegar el Ayuntamiento”, advirtió uno de los encargados de jarritos “La Puerta del Agave”, en el municipio de El Arenal, a un empleado sobre las medidas de seguridad sanitaria. Ayer por la tarde, el negocio lucía muy concurrido.

El local sí tiene tapetes sanitizantes, gel antibacterial y exige usar cubrebocas a los empleados. Incluso colocó cinta en algunas mesas para alternar su ocupación.

El problema es que los visitantes, la mayoría de Guadalajara y Zapopan, se distribuyen por todo el establecimiento sin usar mascarillas. Y pese a que el negocio se asume como restaurante, no es requisito pedir alimentos para que sirvan bebidas alcohólicas. Sólo se ofrece botana a los clientes.

La mitad de las mesas no puede usarse, pero las que sí están habilitadas lucían llenas. A las 18:00 horas, en el estacionamiento había alrededor de 70 vehículos y todavía no iniciaba la “hora fuerte”.

El Arenal se había mantenido libre de casos de COVID-19 hasta antes del 29 de mayo, fecha que coincide con la “reconversión” a restaurante de ese establecimiento. “La Puerta del Agave” preocupa a los vecinos, pues puede contribuir al aumento de contagios.

Allí, el primer caso se confirmó el 30 de mayo, cuando ya operaba ese lugar. Para el 11 de junio ya eran ocho.

“Les dijo el presidente que cambiaran su licencia. Ellos son jarritos (bar) pero les dijo que se cambiaran a restaurante para que pudieran operar”, afirmó uno de los pobladores, quien pidió mantener el anonimato.

El alcalde, Abel Hermosillo, admitió que el negocio cambió de giro pero se dijo “extrañado” de que los clientes no ordenaran alimentos. No descartó que este y otros similares vuelvan a cerrar si aumentan los casos.

Preocupa a maestros evaluación de alumnos durante pandemia

Eduardo es profesor en una secundaria ubicada en la Colonia Huentitán el Bajo, en Guadalajara. Y desde que inició la contingencia no ha podido localizar a algunos de sus alumnos para entregarles el material a estudiar.

Como no podía contactarlos, pidió ayuda al resto de alumnos. “Resultó un teléfono descompuesto, pero al final los compañeritos me dijeron que (a quienes no logró hallar) vivían en una zona marginada donde no tenían forma de conectarse”.

Ahora, en medio de las evaluaciones, se pregunta cómo hará con quienes no siguieron su clase.

“¿Qué voy a hacer con el 10% de mis alumnos que no se conectó? ¿Los dejo a la deriva? ¿Qué tal si tenían toda la disposición de estudiar pero no se pueden conectar? Es un reto terrible para quienes evaluamos”.

Un sondeo realizado por Mexicanos Primero encontró que los profesores en Jalisco consideran la evaluación final como su mayor reto, pues aunque conservan comunicación con sus alumnos, no existe suficiente evidencia para evaluar su progreso en el aprendizaje.

Otros retos detectados por la fundación son la carga administrativa excesiva, la falta de recursos, el no tener formación educativa digital, su relación con los estudiantes durante el confinamiento y no conocer programas o plataformas digitales.

Usarán plasma para tratar a pacientes con COVID-19

En 11 estados del país (entre ellos Jalisco), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con protocolos para utilizar plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en quienes aún se encuentran graves, pero el Hospital Civil Juan I. Menchaca, reconvertido para estos pacientes, no fue incluido.

No obstante, en ese hospital los especialistas en Hematología (estudio de elementos inmunológicos de la sangre) ya han habilitado un protocolo para tratar de esta forma a pacientes graves, y “una vez que los comités de Ética y de Investigación lo aprueben, inmediatamente daremos inicio a este tipo de tratamiento”, señaló el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG), Jaime Andrade Villanueva.

El tratamiento con plasma se comenzó a implementar a partir de la hipótesis de que quienes ya tuvieron la enfermedad generaron anticuerpos que pueden combatirla en quienes tienen una infección grave.

“Algunos reportes de pequeñas series han informado que pacientes que tuvieron enfermedad grave, al hacerle el tratamiento con plasma, los resultados de la sobrevida en términos de reducción en el tiempo de ventilación mecánica disminuyó. Pero estamos hablando en pequeñas series, no son estudios grandes”, acotó.

