Con foco rojo en casos de virus, reabren plazas en Jalisco

Operarán sólo entre semana; también retoman actividades los corredores comerciales, gimnasios y clubes al 25% de su capacidad

En este momento de la pandemia, Jalisco se encuentra en foco rojo por el alto número de casos activos de COVID-19 (mil 901 hasta ayer); es decir, aquellos que han presentado síntomas en los últimos 14 días y pueden contagiar. En total se han infectado seis mil 589 personas y han muerto 335.

Sin embargo, a partir de hoy reabren las plazas comerciales (sólo entre semana. Los sábados y domingos estarán cerradas). También los corredores de negocios, gimnasios y clubes deportivos.

Todos los anteriores podrán operar al 25% de su capacidad. A los locales sólo podrá entrar una persona por familia.

Según lo publicado ayer en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, las actividades se retoman cumpliendo con las medidas y protocolos sanitarios. Los municipios verificarán el cumplimiento.

Luego de reconocer que el Estado no está en condiciones de mayor movilidad social y comercial porque “hay más casos que nunca”, el Gobierno estatal determinó que sólo se reabrirán los sectores más dañados económicamente.

A la par, arranca la “Fase de responsabilidad individual”, donde cada ciudadano deberá hacer consciencia y salir sólo a trabajar o a actividades esenciales.

En materia de movilidad, sólo tres de cada 10 jaliscienses respetan el aislamiento (antes era más del 65%). La tasa de mortalidad pasó de 2.72 a 3.89 y la ocupación hospitalaria se ubicó en 20.3% (hace ocho días era de 14.6%).

Las actividades y giros que no pueden operar:

Quienes no tienen permitido reabrir son escuelas, colegios, academias de arte, deporte o idiomas; bares, cantinas, centros nocturnos, antros, casinos, salones y terrazas. Tampoco cines, teatros, museos, acuarios, zoológicos, ferias, fiestas patronales, balnearios, spas, bosques urbanos, Parque Metropolitano, Vía RecreActiva ni canchas de futbol.

Combaten virus en zonas vulnerables

Al iniciar la contingencia sanitaria, la Organización Civil Mayama, dedicada a la educación y a la implementación de trabajos familiares para erradicar violencia, organizó un plan para combatir el COVID-19 en colonias vulnerables como Jauja, Severiana, La Ladrillera y Pajaritos en Tonalá; y Emiliano Zapata, La Cofradía, San Martín y Residencial Victoria en Tlaquepaque.

En resumen, la asociación civil identificó que las familias de estas zonas no cuentan con alimento suficiente, no tienen agua en sus hogares, los espacios son reducidos por lo que permanecen hacinados y la educación vía remota no es una posibilidad.

Alejandra Peña, directora de Mayama, señaló que la organización trabaja cuatro proyectos con 138 familias de estos barrios. El primero de ellos es sobre la reducción de la violencia intrafamiliar. El segundo es una campaña de paz, que busca que los niños realicen dibujos sobre sus héroes en la vida real y lo compartan a través de los teléfonos celulares.

El tercer proyecto se denomina “cero infectados”, en el que se trabaja para que las colonias donde vivan los integrantes del programa no tengan ningún caso de COVID-19.

“No solo se trata de decirles las medidas sanitarias, sino de explicarles porqué es importante el acceso a la limpieza y les hacemos entrega de los kits de higiene”.

Finalmente, se trabaja en el proyecto “cero hambre”, el cual consiste en entregar de manera quincenal una despensa a cada familia.

