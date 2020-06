El Mazatlán FC ya tiene respaldo en la tribuna

El Mazatlán FC ya tiene listo un frente que los respaldará desde las tribunas, La Banda del Pacífico, el nuevo grupo de animación que se suma al futbol mexicano y que promete no será violenta.

Antonio Chiprés, coordinador de la nueva porra, explicó a EL UNIVERSAL Deportes que La Banda del Pacífico “no será una barra de choque, somos nuevos y no queremos ponernos a los golpes con todos, pero eso no quiere decir que no nos defendamos si alguien nos trata de quitar un trapo o algo. Vamos a acercarnos a líderes de otras barras, asegurarles que si vienen, la pasarán bien. En seguridad no tenemos problemas, a la policía se le respeta”.

Pero Toñito, como es conocido dentro de la LBDP, no es un improvisado en la organización de un grupo de animación. Antes vivía en Guadalajara, Jalisco, y apoyaba al Atlas, aunque hoy el orgullo rojinegro se pintó morado, incluso ya cuenta con la propuesta que expondrá a los directivos de la franquicia, lo que incluye el credencializar a los integrantes.

“La primera reunión sería para conseguir el espacio en el estadio, ya tenemos una base de datos con unas 500 personas registradas, a ellos se les pidió datos, identificación y hasta la CURP. Nuestro organigrama está definido, ya mandamos a hacer tamboras, tenemos los cantos, logos y hasta fuimos a recibir al técnico Francisco Palencia, pero también estamos comprometidos a detectar a los que causen problemas en el grupo”.

Por último, el fundador destacó que el futbol de Primera División será importante para la región, “por la derrama económica de cada 15 días, ayudará a los negocios, el turismo, a la plusvalía de las casas. Y nosotros aportaremos en la limpieza de la playa”.

Por el Universal