Demanda Chicago a Interjet por deudas

La ciudad de Chicago demandó a la aerolínea Interjet, porque no ha pagado tarifas y rentas en el Aeropuerto O’Hare desde julio de 2019.



La demanda, por 2 millones 564 mil dólares, unos 56 millones de pesos, más lo que se acumule durante el trámite del caso, fue presentada el 9 de junio ante la Corte para el Distrito Norte de Illinois.



Chicago afirma que la deuda entre julio de 2019 y enero de 2020 es de 360 mil dólares de tarifa de uso de aeropuerto que la aerolínea retuvo a pasajeros y no entregó; 1.7 millones de dólares en rentas por espacios y servicios en O’Hare, y 334 mil dólares de cargos administrativos previstos en el contrato que las partes firmaron en mayo de 2018, vigente hasta 2033.



“El 18 de febrero de 2020, la Ciudad envió a la demandada el aviso de incumplimiento y petición de remedio, informándole que había incurrido en múltiples eventos de incumplimiento. Hasta la fecha, la demandada no ha remediado sus incumplimientos, pese a que han transcurrido los 30 días previstos en el contrato”, se lee en la demanda.



El juez John Z. Lee agendó una audiencia telefónica con las partes para el 10 de agosto. Interjet no ha contestado la demanda, pero si no llega a un acuerdo con los funcionarios municipales, corre el riesgo de que se dicte un embargo sobre bienes o cuentas en Estados Unidos para saldar su deuda.

Interjet todavía aparece en el directorio de O’Hare, aeropuerto utilizado por 46 aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.



La aerolínea arrastra problemas financieros desde hace años. En junio de 2019, el SAT embargó casi todos sus bienes y designó a una interventora con cargo a la caja, para destinar 10 por ciento de los ingresos al pago de una deuda por IVA que ascendía a 549 millones de pesos.



En abril pasado, el SAT embargó la sede de la Fundación Alemán, en Polanco, pues Miguel Alemán Valdés es obligado solidario de Interjet, que controla su hijo Miguel Alemán Magnani.



La empresa respondió que ya tenía un acuerdo con el SAT “para el cumplimiento gradual de los compromisos pendientes en materia fiscal” sin condonaciones, es decir, el embargo fue para garantizar el pago de las deudas.



A raíz de la pandemia por Covid-19, Interjet perdió 97 por ciento de sus pasajeros en abril, redujo sus rutas a solo cinco, todas nacionales, y según múltiples versiones de prensa, la mayor parte de su flota de aviones Airbus está retenida por arrendadoras.



Aún así, la empresa incrementará este martes operaciones para cubrir 14 rutas, todas en México. En enero tenía 87 rutas, 45 de ellas internacionales.

