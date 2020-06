Duques pausan Archewell; van contra racismo

Los Duques de Sussex, Meghan y Enrique, van a aplazar el lanzamiento de Archewell, su organización sin fines de lucro, para darle apoyo al movimiento Black Lives Matter y a los afectados por la pandemia del Covid-19, reportó Harper’s Bazaar.



El organismo, cuyo nombre inspiró también el del hijo de la pareja, Archie, fue revelado cuando el Príncipe y su esposa presentaron una solicitud de marca en marzo pasado, en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos

De acuerdo con fuentes de The Telegraph, los Duques decidieron desviar los recursos que usarían para Archewell para ayudar a las causas actuales que están moviendo al mundo.



Se reveló de igual forma que la demora de la organización podría ser significativa para el futuro de la misma, ya que no sólo se pospondrá su lanzamiento, sino también cualquier anuncio público y proyectos oficiales hasta el próximo año.



“Al igual que ustedes, nuestro enfoque es apoyar a los esfuerzos para hacer frente a la pandemia mundial de Covid-19. Antes de SussexRoyal, surgió la idea de ‘Arche’, palabra griega que significa ‘fuente de acción'”, reveló la pareja en una declaración al hacer el primer anuncio de su proyecto.



“Nos conectamos con este concepto para la organización caritativa que esperábamos construir algún día, y se convirtió en la inspiración para el nombre de nuestro hijo”.



Actualmente, Meghan y Enrique han mantenido reuniones con especialistas sobre el movimiento Black Lives Matter para saber qué forma sería la más correcta para que brinden su ayuda.



Cuesta visita de los Sussex más de 40 mil dólares a canadienses

La estancia de Enrique y Meghan en Canadá durante su proceso de separación de la familia real británica costó a los contribuyentes más de 40 mil dólares en gastos de seguridad, reportó Page Six.



La Policía Real Montada Canadiense (RCMP, por sus siglas en inglés) gastó al menos 56 mil 384 dólares canadienses, alrededor de 41 mil 500 dólares estadounidenses, para proteger a los Duques de Sussex en un periodo que va del 18 de noviembre al 19 de enero, según la Federación de Contribuyentes de Canadá.



No obstante, puede que esa cifra sea mucho más alta, ya que no contempla los salarios pagados a los miembros de RCMP que realizaron las labores de protección, según se enfatizó en documentos legales, puesto que el recuento sólo muestra costos como horas extras, viajes, comidas, gastos imprevistos y alojamiento.



“Por razones de seguridad y para proteger nuestras operaciones, no estamos liberando los costos de salarios”, dijo la RCMP a la Federación en un comunicado.



Aunque el informe de gastos sólo data hasta el 19 de enero, la estadía de los Duques en Canadá antes de mudarse a Los Ángeles culminó en marzo; la RCMP afirmó que sus servicios de protección terminaron el 14 de marzo, pero se negó a proporcionar un resumen total de sus costos.



“Más de 50 mil dólares (canadienses) no es nada despreciable, especialmente si se considera el hecho de que se trata del dinero de los contribuyentes que cubre las facturas de una de las parejas más famosas y ricas del mundo”, dijo Aaron Wudrick, director del grupo de contribuyentes.



“Si el gobierno no los hubiera cortado y si Meghan y Enrique se hubieran quedado en Canadá, la factura podría haberse elevado fácilmente a millones”.



Más de 80 mil ciudadanos canadienses firmaron la petición del grupo de contribuyentes que dictaba que no se les hacía justo que los costos de estancia de la pareja real debía pagarse con los impuestos de la gente.



“Estamos orgullosos de haber dado voz a la gran mayoría de los canadienses quienes sentían que subsidiar el estilo de vida de los Sussex era un uso escandalosos de los impuestos”, añadió Wudrick.