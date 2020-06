En Zapopan Jalisco en media hora matan a dos

Dos personas fueron ejecutadas entre las 14:15 y las 14:45 horas de este martes en el Municipio de Zapopan.



El primer caso se registró en la entrada del Coto El Carmen 3, ubicado en la Colonia Plaza Guadalupe; el victimario huyó a bordo de una motocicleta.



Los hechos se registraron alrededor de las 14:15 horas cuando varios disparos se escucharon desde la Avenida Piotr Ilich Tchaikovski, cerca del cruce con la Avenida Guadalupe.



De acuerdo con elementos de la Comisaría de Zapopan, acudieron al lugar para verificar el reporte que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y encontraron un vehículo Mini Cooper con impactos de bala en la ventanilla, en el ingreso al coto mencionado.



A bordo del automotor fue encontrado un individuo con impactos de bala distribuidos entre el cráneo y el tórax.



Paramédicos confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que oficiales de Zapopan acordonaron el lugar y solicitaron la presencia de los elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).



Sobre los agresores, se supo que fue un individuo que huyó a bordo de una motocicleta en color negro.



En el sitio donde ocurrió el crimen se localizaron alrededor de 10 casquillos de calibre 9 milímetros.



De acuerdo con lo que residentes del coto dijeron a las autoridades, el vehículo no fue reconocido como propiedad de algún habitante del lugar.



Después, alrededor de las 14:45, un hombre fue asesinado en el estacionamiento de Plaza Universidad en Pablo Neruda y la Avenida Patria, a las afueras de un café.



Las autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en dicho punto.



“Al arribo de la primer unidad respondiente localizan a un masculino de aproximadamente entre 40 a 45 años, éste boca arriba sobre el estacionamiento”, indicó un uniformado de la Comisaría de Zapopan.



Paramédicos de los servicios médicos municipales confirmaron que el individuo ya no tenía signos vitales, pues sufrió dos impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo.



En el sitio fueron encontrados unos cuatro casquillos de calibre .45.



Sobre los agresores, el uniformado entrevistado indicó que aparentemente ingresaron en una camioneta al estacionamiento, tumbaron una pluma del mismo y después cometieron el crimen para al final huir.



“Refieren una pickup color blanca, desciende una persona y se dan a la huida por la misma de Patria”, comentó el oficial zapopano.

Por Grupo Reforma