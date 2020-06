Liberan a general secuestrado; experto descarta venganza

José Guillermo Lira Hernández, segundo de abordo del Heroico Colegio Militar, apareció con vida en Tlalamac, Estado de México; sus captores lo abandonaron en Amecameca

El general brigadier diplomado de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, secuestrado el pasado sábado en Puebla, reapareció ayer con vida, aunque con golpes visibles, luego de que sus captores lo abandonaran en Amecameca, Estado de México.

De acuerdo con efectivos del Ejército que tuvieron contacto con el general, los secuestradores entraron en pánico al enterarse del operativo que se desplegó para encontrar al militar, por lo que lo liberaron tras quitarle tarjetas de crédito y débito y sustraer efectivo.

El militar apareció sano y salvo en el poblado de Tlalamac, al suroriente del Estado de México, hasta donde caminó tras recuperar su libertad.

Lira Hernández es segundo de abordo del Heroico Colegio Militar y que hasta enero pasado fue comandante del 102 Batallón de Infantería, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco.

Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas, descartó que el secuestro del general haya tenido relación con su cargo actual o trayectoria, ya que hubo una exigencia económica de por medio.

Consideró que se trató de “una mala decisión” del alto mando castrense al conducir por una carretera insegura (Cuautla-Izúcar de Matamoros) a bordo de un automóvil llamativo.

En tanto, el Presidente de la República ofreció abordar el caso durante su conferencia matutina de hoy.

Hallan con vida a general brigadier plagiado en puebla

El sábado se perdió contacto con el militar Guillermo Lira en un poblado de Morelos; sin embargo, ayer fue liberado por sus secuestradores en Amecameca.

El general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Guillermo Lira Hernández, quien fue secuestrado el sábado pasado en la carretera 160 Cuautla-Izúcar de Matamoros, fue liberado ayer con vida, aunque visiblemente con golpes en el rostro.

El general Lira Hernández fue liberado en Amecameca, Estado de México, a 87 kilómetros de distancia de San Juan Calmeca, Puebla, donde se presume fue secuestrado dos días atrás.

Según versiones oficiales, el militar caminó y tuvo el auxilio de policías locales en San Andrés Tlalamac, municipio de Atlautla.

En calles de Tlalamac el militar fue fotografiado. En esas gráficas el general aparece con un pantalón deportivo color negro, playera color naranja y calzado deportivo azul. Estuvo acompañado por dos policías municipales.

De acuerdo con informaciones de autoridades federales, el general Lira Hernández buscó por sus propios medios viajar hacia Puebla. Ya en esa entidad, la Fiscalía General de Justicia de ese estado se hizo cargo de las diligencias con el general, incluyendo la carpeta de investigación por los hechos.

Efectivos del Ejército mexicano que tuvieron contacto con el general Lira Hernández después de haber recuperado la libertad comentaron que los secuestradores entraron en pánico al recibir información de su grupo de halcones (vigilantes), sobre el operativo que se desplegó para encontrar al militar. Entonces los secuestradores tomaron las tarjetas de crédito y débito del militar, sustrajeron cuanto dinero pudieron y después lo dejaron libre.

Sobre el automóvil en el que viajaba el general Lira Hernández —un Audi color blanco, con placas del estado de Morelos, con la matrícula RAY036A—, los soldados dijeron que los secuestradores se lo quedaron; la intención, supuestamente, era prenderle fuego para desaparecer todo rastro de las huellas dactilares de los secuestradores. Dejaron en claro así el nivel de desafió de las organizaciones criminales.

Sin embargo, la tarde de este lunes fue localizado el vehículo del general en el municipio de Ocuituco, Morelos. El automotor fue encontrado en la calle Fresno, de dicha localidad ubicada en los Altos de Morelos.

Excélsior publicó en su edición de ayer el hecho. Por razones de seguridad para el militar plagiado y su familia, con quien los secuestradores hicieron contacto en demanda de una suma millonaria para dejarlo libre, se omitió el nombre, cargo actual y trayectoria del general brigadier.

Ahora que el general Lira Hernández apareció sano y salvo en el poblado de Tlalamac, del municipio de Atlautla, en el suroriente del Estado de México, se informó que el militar es segundo a bordo del Heroico Colegio Militar y que hasta el 16 de enero de 2020 fue comandante del 102 Batallón de Infantería, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco.

El 102 Batallón de Infantería que el general Lira Hernández encabezó entre el 28 de noviembre de 2018 y el 16 de enero de 2020 es el mismo que tuvo sede en Tlatlaya, Estado de México. Es el mismo cuerpo militar que provocó la matanza de 22 personas en un predio de Tlatlaya a finales de junio de 2014. Este batallón se estableció en territorio mexiquense cuando el Presidente de México era Felipe Calderón y el gobernador de esa entidad Enrique Peña Nieto. Para ese batallón se reclutó a soldados con sobrada experiencia en las armas. Ahora, el 102 batallón está acantonado en territorio dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La desaparición del general Lira Hernández, ocurrida la tarde del sábado pasado, según las informaciones de distintas autoridades consultadas por Excélsior, fue cuando el militar viajaba desde la Ciudad de México, específicamente desde el Heroico Colegio Militar, hacia Izúcar de Matamoros, donde se reuniría con su familia.

La zona del Estado de México donde fue liberado y la posterior aparición pública del general Lira Hernández, incluyendo Amecameca, Tlalamac, municipio de Autlautla, Ecatzingo, Yecapixtla, es considerado como una región donde se produce gran número de secuestros.

En agosto del año pasado se publicó en Excélsior información sobre la liberación de una mujer de 44 años y su hijo de 6 años, quienes se encontraban secuestrados en un hotel de la colonia Popo park, en el municipio de Amecameca.

Como en el secuestro del general Lira Hernández, por la liberación de la mujer y su hijo se pidió un rescate económico. Luego de una denuncia, en el caso de agosto pasado, agentes de investigación de la Fiscalía Especializada de Secuestros y elementos de la Fiscalía Regional de Amecameca realizaron trabajos de investigación y establecieron que la mujer y su hijo fueron secuestros en el municipio de Atlautla.

El 10 de febrero pasado, el fiscal de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, ofreció información sobre la detención de una banda de secuestradores que operaba entre Atlautla y Ecatzingo. En aquella ocasión, esos delincuentes tenían secuestradas a seis personas desde el 21 de enero anterior.

En la información revelada por este diario en su edición de ayer se mencionó que los captores del general Lira Hernández habían establecido contacto con la familia del militar para pedir una suma millonaria por su liberación. Hasta el momento no se sabe cuáles fueron las condiciones para que dejaran libre al general Lira Hernández, quien, de acuerdo con fuentes militares, ya fue sometido a una serie de exámenes médicos para conocer su estado de salud, ya que además de los golpes visibles en la cara tiene otros en distintas partes del cuerpo.

Abordarán el tema hoy

Luego de que Excélsior dio a conocer el secuestro del general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Guillermo Lira Hernández, en Puebla, y que fue liberado en Amecameca, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar para pronunciarse sobre el tema.

López Obrador fue cuestionado sobre plagio del militar en su conferencia realizada en Xalapa, Veracruz, pero consideró prudente dejar pasar un poco de tiempo.

“Si les parece, mañana en la mañana (hoy) les informamos para tener la información completa, hoy se informó, pero no se tienen todos los elementos, no queremos decir algo que no corresponda a la realidad.”

