“No hay condiciones para periodo extra”: Romero Hicks

El diputado Juan Carlos Romero Hicks recordó que mientras no haya semáforo anaranjado no se puede sesionar.

Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que insistirá en que el Congreso de la Unión vaya la próxima semana a un periodo extraordinario de sesiones, los diputados federales del PAN advirtieron que no hay condiciones para sesionar a partir del próximo 22 de junio.

“La autoridad sanitaria no lo ha determinado” y además no hay agenda legislativa aún, aseveró el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien recordó que de acuerdo con las autoridades sanitarias federales, mientras no se cambie a semáforo anaranjado no se puede sesionar.

En rueda de prensa virtual Romero Hicks fue insistente al asegurar que no es el PAN el que bloquea el trabajo legislativo, sino que no hay condiciones para esa convocatoria a reanudar plenarias de manera presencial, como propuso el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo y el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal. Acusó a Morena de bloquear la Comisión Permanente y planteó que aunque pudiera urgir el tema de adecuar leyes para la entrada en vigor del T-MEC, el 1 de julio, hay especialistas que consideran que no es indispensable y se puede garantizar la entrada en vigor sin reformar leyes.

“Para que haya periodo extraordinario se requiere que haya materia. ¿Hoy hay materia? No. ¿Qué se requiere? Uno, iniciativas; dos dictámenes” que no hay.

Por separado, en una conferencia virtual, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que insistirá en que la próxima semana se pueda llevar a cabo el periodo extraordinario para destrabar las reformas necesarias en la entrada en vigor del tratado comercial T-MEC.

Indicó que la fracción mayoritaria “no está cerrada” a discutir otros temas, como la agenda legislativa de la oposición, por lo que esta semana estaría en contacto con los coordinadores para resolver los detalles.

“No es descartable”. El coordinador de Morena dijo que hay pendientes más de 30 iniciativas de dictaminar, y pese a que las reformas correspondientes a la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá son la prioridad, se pueden añadir otros temas.

Respecto a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Monreal Ávila agregó que aún no se ha decidido si Mónica Fernández Balboa se quedará en la misma.

Por el Universal